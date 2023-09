La Promessa anticipazioni: Lope bacia Maria!

Un bacio improvviso e non corrisposto porrà un freno all’amicizia tra la domestica Maria Fernandez (Sara Molina) e il cuoco Lope Ruiz (Enrique Fortun) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. In realtà il fraintendimento porrà le basi per la nascita di un vero e proprio triangolo amoroso…

La Promessa, news: Lope sempre più vicino a Maria

Per entrare nei dettagli di questa storyline bisognerà tenere a mente ciò che succederà in seguito all’arrivo nella tenuta di Gregorio Castillo (Bruno Lastra), il nuovo maggiordomo. Invitato da Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin) a far sì che ogni lavoratore svolga al meglio il suo compito a La Promessa, Gregorio stabilirà un vero e proprio clima di terrore tra i dipendenti dei marchesi e pretenderà che nessuno perda tempo durante gli orari di lavoro.

Non a caso, un giorno andrà su tutte le furie quando vedrà Maria con in mano il carillon che, a detta di Lope, le è stato regalato dal fidanzato Salvador Romea (Mario Garcia). Senza pensarci due volte, visto che l’aveva già ammonita in precedenza, Castillo scaraventerà l’oggetto a terra e lo romperà in mille pezzi. Una circostanza che distruggerà emotivamente Maria, ma che farà emergere un’altra verità: Lope confesserà infatti a Simona (Carmen Flores Sandoval) che è stato lui a regalare il carillon a Maria, spacciandolo poi per un’idea di Salvador…

La Promessa, trame: il terribile sospetto su Salvador

Occhio dunque perché, in seguito a questo fatto, il tragico sospetto sarà dietro l’angolo: vi anticipiamo che Lope scoprirà che Salvador si è allontanato dal suo gruppo militare durante uno scontro al fronte del Riff e che da allora si sono completamente perse le sue tracce. Una notizia che, ovviamente, farà pensare al giovane cuoco che Salvador potrebbe addirittura aver perso la vita, ma non se la sentirà di comunicare l’ipotetica sciagura a Maria, che continuerà a fidarsi di lui e a parlargli del grande amore che sente per il giovane soldato.

Tuttavia, ad un certo punto, Lope darà l’impressione di non vedere Maria soltanto come un’amica e lo dimostrerà con un gesto alquanto inaspettato che lascerà attonita la ragazza…

La Promessa, spoiler: Lope bacia Maria!

Agendo d’istinto, Lope bacerà infatti Maria sulle labbra durante un tentativo di consolarla per la lontananza da Salvador: il bacio spiazzerà la giovane domestica, che inizialmente se la darà a gambe (per poi chiedergli spiegazioni e dirgli di non permettersi mai più di prendere un’iniziativa così audace con lei).

Anche se si scuserà tantissimo, Lope non riuscirà dunque a fare definitivamente pace con Maria e le cose peggioreranno quando, su consiglio di Simona, le racconterà che cosa potrebbe davvero essere successo a Salvador in guerra. Maria si rifiuterà infatti di credere alla possibile morte di Salvador e accuserà Lope di stare cercando di imbrogliarla soltanto con il secondo fine di “sedurla”.

Insomma, l'amicizia sembrerà andare definitivamente a rotoli, ma le cose non resteranno così per sempre e il rapporto tra i due continuerà a riservare delle clamorose sorprese…