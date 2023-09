Tempesta d’amore: Tina chiede a Paul di lasciare Constanze per Josie | Anticipazioni italiane

A volte, per riuscire a buttarsi, c’è bisogno di una spinta da parte di una persona fidata. Sarò quello che accadrà a Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando il bel protagonista riceverà un consiglio inaspettato in amore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul non riesce a dichiararsi a Josie

Dopo mesi di stallo, da qualche giorno il rapporto tra Paul Lindbergh e Josie Klee (Lena Conzendorf) sta evolvendo ad una velocità incredibile. Dopo essersi finalmente reso conto di essersi innamorata di quella che considerava solo un’amica, il bel direttore amministrativo del Fürstenhof si è infatti trovato bloccato in una baita romantica proprio con la sua amata…

Come sappiamo, inizialmente i due protagonisti hanno provato a ignorare l’atmosfera chiaramente tesa che si è creata tra loro, ma alla fine Josie ha preso l’iniziativa e ha confessato a Paul di amarlo. Un gesto che ha spinto l’uomo a dichiararsi lui stesso. Peccato solo che – proprio prima che potesse pronunciare le fatidiche parole – sia stato interrotto dall’arrivo di Constanze (Sophia Schiller)!

Costretto a tornare in hotel con la fidanzata, Lindbergh non avrà dunque la possibilità di chiarirsi con la Klee. Ciononostante, quest’ultima intuirà che il suo amato stava per confessarle i propri sentimenti e l’indomani lo affronterà. Sarà dunque arrivato il momento della verità?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tina spinge Paul verso Josie

Purtroppo la risposta è “no”! Colto dal panico, Paul non solo accuserà Josie di essersi immaginata tutto a causa del troppo vino, ma inizierà anche a maltrattarla, spezzandole il cuore. Se la Klee penserà di non avere nessuna più speranza col suo amato, però, ci sarà chi riuscirà invece a capire la situazione…

Stiamo parlando di Tina Kessler (Christin Balogh), storico personaggio di Tempesta d’amore tornato recentemente in scena per una breve reunion coi suoi vecchi amici e colleghi. Ebbene, alla cuoca basterà osservare Josie e Paul per capire che si amano… e deciderà di agire!

Dopo aver raccomandato a Josie di non perdere le speranze, Tina affronterà dunque Paul, spingendolo a mettere da parte il timore di soffrire nuovamente dopo la morte di Romy (Désirée von Delft) e di aprirsi al vero amore. Sarà così che la Kessler raccomanderà all’amico di chiudere al più presto la relazione con Constanze e dichiararsi a Josie. Lui seguirà il consiglio? Seguici su Instagram.