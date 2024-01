Tempesta d’amore: Gerry, grave incidente! | Anticipazioni italiane

Momenti drammatici ci attendono nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! Uno dei personaggi più amati della soap – Gerry Richter (Johannes Huth) – sarà infatti protagonista di un grave incidente destinato a far esplodere una situazione molto complessa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Helene arriva al Fürstenhof

Dopo la fine del doloroso triangolo che l’ha portato a dover scegliere tra i suoi sentimenti nei confronti di Shirin (Merve Çakır) e il senso del dovere che lo legava a Merle (Michaela Weingartner), per Gerry Richter è iniziato un periodo di grande felicità. Felicità che non ha fatto che aumentare quando a Bichlheim è comparsa improvvisamente la madre del ragazzo: Helene (Sabile Werner)!

Legatissima a quel figlio molto speciale, la Richter resterà a bocca aperta nel trovarsi di fronte non più un “eterno bambino” reso tale dal suo deficit cognitivo, bensì un giovane uomo con un lavoro, degli amici e persino una fidanzata! Un cambiamento che la donna faticherà ad accettare!

Se da una parte Helene sarà ovviamente felice della crescita del ragazzo, infatti, dall’altra non potrà fare a meno di continuare ad essere iperprotettiva nei suoi confronti. Un comportamento che sta provocando delle frizioni con Shirin…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry ha un incidente

Tra le varie preoccupazioni della Richter ci saranno anche il lavoro del figlio alle scuderie del Fürstenhof. Nonostante la grande esperienza di Gerry con gli animali, la donna sarà infatti terrorizzata all’idea che il ragazzo possa avere un incidente. Ciononostante, Helene proverà a mettere a tacere i propri timori e lasciare che il figlio decida in autonomia cosa fare. Sarà la scelta giusta?

Ebbene, il caso vorrà che – proprio quando Helene sembrerà finalmente tranquillizzarsi – Gerry avrà un incidente cadendo da cavallo! Temendo la reazione della madre, inizialmente il giovane terrà nascosto l’accaduto, ma poi inizierà a soffrire di sintomi molto preoccupanti…

Quali conseguenze ci saranno per la salute di Gerry? E come reagirà Helene?