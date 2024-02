Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: Umberto vs Marcello, chi la spunterà?

A Il paradiso delle signore, Umberto (Roberto Farnesi) non riesce proprio a sopportare che Marcello (Pietro Masotti) rappresenti un suo degno avversario sia in amore che in affari e quindi, se può tentarle tutte per mettere i bastoni fra le ruote alla carriera di business man del suo “nemico”, non si fa scrupoli: l’ennesimo colpo basso di ricattare il fratello Matteo (Danilo D’Agostino), prendendolo per il collo con l’intervento in America per la madre Silvana (Elodie Treccani), non sarà l’ultima mossa di Guarnieri.

Umberto infatti continuerà a tessere la trama del suo piano contro Marcello, pur di metterlo in difficoltà, e verrà contattato dall’imprenditore Hofer: presto quest’ultimo sarà a Milano per incontrarlo. Cosa avrà in mente il commendatore?

È presto detto: incontrerà Hofer per dargli tutti i dettagli del suo piano contro Marcello! E Barbieri? Sarà impegnato a risolvere questioni di famiglia e verrà a sapere che il matrimonio tra Maria e Vito è stato annullato per colpa di Matteo! Riuscirà Marcello a scoprire in tempo il piano di Umberto? Seguici su Instagram.