Tempesta d’amore: Robert riceve una lettera sconvolgente da Lia! Amore finito? | Anticipazioni italiane

Un durissimo colpo è in arrivo per uno dei personaggi più amati di Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate italiane della soap Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) riceverà infatti una notizia destinata a stravolgere per sempre la sua vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert e Lia verso le nozze

Unico personaggio ad aver ricoperto il ruolo di protagonista maschile di Tempesta d’amore per ben due volte, Robert è noto per aver poca fortuna in amore. Dopo la morte della sua prima moglie Miriam (Inez Bjørg David), l’uomo si rifece una vita al fianco di Eva (Uta Kargel). Purtroppo, però, dopo quasi vent’anni la donna se ne è andata per crescere da sola il figlio avuto dopo un’avventura con Christoph (Dieter Bach)

Ad anni di distanza dal fallimento del suo secondo matrimonio, Saalfeld sembrava aver finalmente ritrovato la felicità al fianco di Lia (Deborah Müller), tanto da fare a quest’ultima una proposta di matrimonio! Anche in questo caso, però, non sembra essere in arrivo un lieto fine…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Lia dà un ultimatum a Robert

Come sappiamo, qualche settimana fa Robert è tornato al Furstenhof per testimoniare al processo contro Ariane (Viola Wedekind). Una visita che si è protratta più del previsto a causa delle precarie condizioni di salute di Werner (Dirk Galuba) e della difficile situazione in cui versa il Fürstenhof.

Nonostante la criticità della situazione, però, Lia non solo non ha raggiunto il compagno, ma sta diventando sempre più insofferente, tanto da interrompere qualunque comunicazione con il suo amato.

Preoccupato, Robert deciderà dunque di tornare in Italia dalla compagna. Proprio allora, però, riceverà una lettera dai contenuti sconvolgenti: Lia sta per trasferirsi alle Maldive… con o senza di lui! Sarà la fine per questa bellissima storia d'amore?