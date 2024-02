Terra Amara anticipazioni: Betul tra Haşmet, Abdülkadir e la gelosia di Şermin

Nel corso delle ultime puntate di Terra Amara, i telespettatori avranno modo di assistere alla nascita di un imprevedibile “quadrato” amoroso, che regalerà tantissimi colpi di scena. In tutto ciò, centrale sarà dunque la figura di Betul Arcan (Ilayda Cevik), la quale si ritroverà a dover a fare il doppio gioco con Haşmet Çolak (Altan Gördüm) su invito di Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş). Una situazione davvero rischiosa, che la porterà a scontrarsi anche con la madre Şermin Yaman (Sibel Tascioglu) per un motivo ben preciso…

Terra Amara, news: Haşmet assume Betul come avvocata ma…

La storyline partirà nel momento in cui Haşmet incontrerà per caso Betul tra le vie di Cukurova. A quel punto, l’uomo resterà ammaliato dalla bellezza della giovane e si informerà sui suoi rapporti tesi con Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), motivo per il quale – con dei modi di fare piuttosto rozzi – le farà capire di essere interessato a lei, anche se prima le proporrà soltanto di diventare il suo avvocato personale per gestire i suoi loschi affari.

Contemporaneamente a tutto ciò, anche Şermin si mostrerà interessata a Haşmet. Una sorta di attrazione, dovuta anche all’immenso patrimonio dell’uomo, che la Yaman non nasconderà nemmeno a Füsun (Yeliz Doğramacılar) e alle altre amiche della cittadina. Tuttavia, la donna andrà incontro ad un’amara sorpresa: vedrà Haşmet mano nella mano con la figlia Betul in un ristorante ed andrà in escandescenze…

Terra Amara, spoiler: Betul “si fidanza” con Haşmet ma fa l’amore con Abdülkadir

Eh sì: da un lato, spaventata dai modi di fare dell’uomo, Betul accetterà infatti di farsi vedere in compagnia di Haşmet poiché avrà paura che possa farle del male, dall’altro Şermin si sentirà presa in giro dalla figlia, che non l’aveva messa minimamente al corrente della frequentazione con Colak, addirittura molto più grande del padre Sabahattin. Tra le due non mancherà dunque una discussione inferocita, durante la quale Betul criticherà l’atteggiamento mostrato dalla madre dandole della gelosa.

Una situazione controversa dove si inserirà presto a “gamba tesa” pure Abdülkadir: mandato da Hakan (Ibrahim Celikkol) a scoprire in qualunque modo l’offerta che Haşmet intende fare ad un’asta sull’acquisto di un terreno, sul quale avrà messo gli occhi anche Zuleyha, Keskin ricorderà a Betul che gli deve una serie di favori ed esigerà che faccia di tutto per scoprire quanti soldi offrirà il suo “fidanzato”. L’atmosfera tra i due si farà presto incandescente e, a casa dello stesso Colak, finiranno per fare l’amore per la prima volta…

Terra Amara, trame: Betul “tradisce” Haşmet

Presa dai sentimenti che starà iniziando a provare, Betul non esiterà quindi a “tradire” Haşmet e farà sapere a Abdülkadir quanto denaro l’uomo vuole offrire per il terreno. Il risultato? Alla fine Haşmet perderà l’asta e i suoi sospetti si concentreranno subito proprio su Betul, anche se quest’ultima riuscirà a convincerlo della sua innocenza rigettando la colpa su uno dei suoi uomini.

Una riunione, quella che avrà luogo per l’asta, a cui parteciperanno anche Zuleyha e Hakan, che si renderanno conto sin da subito che tra Abdülkadir e Betul ci sono stati alcuni sguardi di intesa, nonostante la vicinanza della donna a Haşmet. E quest’ultimo, invece, quando si renderà conto dello strano legame tra la “fidanzata” e Abdülkadir? Seguici su Instagram.