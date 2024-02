Terra amara, anticipazioni dal 26 febbraio al 2 marzo 2024

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da lunedì 26 febbraio a sabato 2 marzo 2024

Per proteggere la sua vera identità con Zuleyha, Hakan finge che la lettera che ha ricevuto, ovvero quella di ricatto di Betul, sia una lettera d’amore da parte di una donna con cui ha avuto una relazione quando viveva a Beirut. Fikret cerca invano di convincere Zuleyha della veridicità di quello che ha detto Vahap, cioè che Mehmet è Hakan Gumusoglu. Vahap, costretto da Hakan, consegna Betul nelle sue mani perché Mehmet-Hakan vuole porre fine al ricatto che la ragazza ha messo in atto nei suoi confronti.

Zuleyha decide di indire delle elezioni per stabilire chi sarà il nuovo responsabile dei braccianti, rimasto vacante dopo la morte di Saniye. I due candidati, Gaffur e Rasit, cercano in ogni modo di comprarsi i voti dei lavoratori della tenuta per diventare il nuovo “capo”.

Rasit e Gaffur si candidano alla posizione di nuovo responsabile dei braccianti. Nei giorni che precedono le elezioni, i due cercano di assicurarsi i voti facendo promesse ai loro elettori, i braccianti che con il loro voto decideranno chi dei due sarà il nuovo “capo”. Intanto Betul, che ha scoperto la vera identità di Hakan, è stata sequestrata dagli uomini di Gungor che intendono intimidirla per evitare che parli.

Zuleyha è la mandante di un sequestro, quello di Erdil, l’uomo che quando Ozhan l’aveva rapita aveva tentato di abusare sessualmente di lei. Zuleyha, dopo averlo umiliato, lo minaccia: se farà violenza su altre donne lo ucciderà.

Cevriye esaspera Fadik con continue insubordinazioni e in più rivendica il prestito fatto a Rasit, già abbastanza tormentato da Gaffur. Lutfiye sta per affrontare il suo primo giorno in Consiglio Comunale. Mehmet-Hakan cerca invano di riguadagnare la fiducia di Zuleyha dopo le indiscrezioni sulla sua vera identità da parte di Vahap.

Fikret e Cetin costringono Vahap a rivelare il resto di ciò che sa e a fornire un nome e indirizzo di un certo Kathali, che a Beirut gli consegnerà la prova che Hakan Gumusoglu è Mehmet Kara. Spinta da Fusun, Sermin fraintende le intenzioni di Colak, che in realtà non mira a lei ma a sposare sua figlia Betul.

Fikret e Cetin si trovano a Beirut per indagare su Mehmet e, grazie alle notizie apparse su alcuni giornali francesi, sono riusciti a scoprire la sua vera identità. Ma proprio quando stanno per rientrare in patria, si riaccende la guerra in Libano. Le misure d’emergenza prevedono la chiusura delle frontiere, così i due restano bloccati nella zona di guerra. Lutfiye, nel frattempo, è stata nominata vicesindaco e vorrebbe informare il nipote, ma nessuno sa dirle dove si trovi. Zuleyha che ha appreso dal notiziario dello scoppio della guerra in Libano, non ha il coraggio di dirle la verità, così inventa che Fikret le ha detto di dover partire per Istanbul. Ma lo strano comportamento di Zuleyha non convince del tutto Lutfiye.

I rapporti tra Gaffur, Cevriye, Rasit e Fadik sono sempre più tesi. Quando Gaffur si rifiuta di far sedere Rasit alla sua tavola, spalleggiato da Cevriye, scoppia un litigio che solo Lutfiye riesce a sedare. Nel frattempo, Zuleyha è sempre più preoccupata per le sorti di Fikret e Cetin, i quali non danno più loro notizie da quando sono arrivati a Beirut. Dopo aver cercato di rintracciarli per vie ufficiali, Zuleyha si rivolge a Hakan, il quale però si arrabbia per il fatto che la donna abbia mandato Fikret a fare indagini su di lui a Beirut, senza chiedere a lui stesso la verità.

Vahap, su richiesta di Hakan, si mette sulle tracce di Bayram, sospettato di aver piazzato la bomba nell’auto di Hakan. Durante le ricerche, Vahap si imbatte in Colak in compagnia di Bayram e assiste all’omicidio di quest’ultimo per mano di Colak.

Zuleyha contatta il Ministero per evacuare Fikret e Cetin, bloccati in Libano dove è in corso la guerra civile. Cevriye origlia di nascosto e informa l’ignara Luftiye della situazione, e lei sprofonda nel panico. Zuleyha rimprovera Cevriye intimandole di stare al suo posto, pena il licenziamento. Così Fadik riprende possesso della cucina. Abdulkadir si riavvicina a Vahap, che cerca qualcosa ma trova un biglietto di Fikret che lo manda su tutte le furie. Sermin al ristorante con le amiche vanta un prossimo matrimonio con Colak ma, quando vede arrivare sua figlia Betul accompagnata da Colak, cade nello sconforto. Intanto Hakan, su richiesta di Zuleyha, arriva a Beirut per cercare Fikret e Cetin. Seguici su Instagram.

Vi ricordiamo che Terra amara andrà in onda anche in prima serata venerdì 1° marzo.