Terra Amara anticipazioni: Üzüm viene investita!

Un altro spavento è in arrivo per Gaffur Taskin (Bulent Polat) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara: a pochi giorni di distanza dalle tragiche morti della moglie Saniye (Selin Yeninci) e della sorella Gulten (Selin Genc), l’operaio rischierà infatti di perdere persino la piccola Üzüm (Neva Pekuz), che verrà investita da un motorino al termine di una serata di shopping in compagnia di Zuleyha Altun Yaman (Hilal Altinbilek)…

Terra Amara, news: il dolore di Gaffur e Üzüm

Come abbiamo avuto occasione di raccontarvi nei nostri precedenti post, Saniye e Gulten verranno investite da Osan, il figlio dell’ex galeotto Haşmet Çolak (Altan Gördüm). La prima morirà sul colpo, mentre la seconda – in attesa del primo figlio dal marito Cetin (Aras Senol) – passerà a miglior vita dopo qualche ora di ospedale e una difficile operazione.

Inconsapevoli del fatto che le due donne sono state uccise proprio dall’erede di Hasmet, presente al momento dell’incidente, tutti i residenti di villa Yaman si chiederanno chi possa avere fatto del male a Saniye e a Gulten senza nemmeno prestare loro soccorso. Comunque sia, Gaffur e Üzüm cercheranno di adeguarsi alla vita senza Saniye, così come Cetin cercherà di dare una risposta alla prematura perdita della moglie e del figlioletto in arrivo. Una doppia tragedia che inevitabilmente scuoterà anche l’animo di Zuleyha…

Terra Amara, trame: Zuleyha decide di stare vicina a Üzüm

Eh sì: possiamo anticiparvi che Zuleyha giurerà sulla tomba di Saniye che intende trasformarsi in una madre per Üzüm, pur promettendole di non sostituirla mai in tale figura. Per questa ragione, un pomeriggio, Zuleyha deciderà di fare distrarre Üzüm portandola a fare shopping e comprandole tutto ciò che desidera. Si tratterà di un momento decisamente felice dove Üzüm dimenticherà, almeno per qualche ora, la tragica morte di Saniye, con Zuleyha visibilmente fiera per averle regalato un po’ di spensieratezza.

Tuttavia, in quel breve arco di tempo, Zuleyha incontrerà “Mehmet” Kara (Ibrahim Çelikkol), in giro per Cukurova, e si distrarrà per qualche secondo quando l’uomo gli chiederà per quale ragione abbia deciso di mandare a monte il loro matrimonio a poche ore dalle nozze. La Altun cercherà di non rispondere a Mehmet, che si farà più insistente e la tratterrà per un braccio. Un gesto che non piacerà ad Uzum, la quale deciderà di attraversare la strada per aiutare la sua “zia acquisita”…

Terra Amara, spoiler: Üzüm viene investita!

Purtroppo, Üzüm non guarderà bene la strada e verrà investita da un motorino in corsa. Sotto shock, Zuleyha chiederà aiuto a Mehmet per accompagnare la bambina in ospedale. Una brutta avventura che, fortunatamente, si concluderà con un piccolo spavento, dato che Üzüm non riporterà nessun trauma e non si renderà necessario nemmeno il ricovero.

Tale circostanza porterà Gaffur a legarsi ancora di più a Üzüm, l'unica cosa preziosa della vita che gli è rimasta dopo la triste fine di Saniye…