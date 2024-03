Tempesta d’amore: Philipp riconquista Ana e rovina Vincent! | Anticipazioni tedesche

Tutto sta per cambiare nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Dopo aver a lungo ingannato la protagonista Ana Alves (Soluna-Delta Kokol), il perfido Philipp Brandes (Robin Schick) si innamorerà infatti davvero di lei, riuscendo a riconquistarla. Per raggiungere i suoi scopi, però, il protagonista dark della ventesima stagione della soap tirerà fuori il peggio di sé… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Philipp si innamora di Ana

Da tempo ormai vi stiamo parlando della ventesima stagione di Tempesta d’amore, entrata ormai nel vivo in Germania. Al centro della scena ci sarà la giovane Ana Alves, una ragazza dal cuore d’oro da sempre innamorata di Philipp Brandes, un giovanotto cinico il cui lato oscuro è stato a lei sempre invisibile.

Dopo una breve relazione con Philipp, Ana conoscerà invece il vero amore con l’onesto veterinario Vincent Ritter (Martin Walde), con cui sembrerà aver trovato l’amore della vita. Peccato solo che nel frattempo Philipp abbia scoperto che la Alves è destinata ad ereditare una fortuna…

Determinato a mettere le mani sul patrimonio, il giovane Brandes proverà dunque con ogni mezzo a riconquistare la sua ex. Proprio allora, però, accadrà qualcosa di inaspettato: in seguito ad un incidente, Philipp si innamorerà perdutamente della sua “vittima”! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Philipp riconquista Ana ma la inganna

Sconvolto da quei sentimenti mai provati prima, Philipp chiuderà la relazione che aveva nel frattempo intrecciato con la bellissima Zoe (Lily Lück) e partirà alla riconquista di Ana, questa volta non per soldi ma per amore! Nonostante la nobiltà dei suoi intenti, però, Brandes non abbandonerà i suoi modi criminali…

Dopo aver più volte visto i suoi passati intrighi venire smascherati, Philipp riuscirà non solo a riconquistare il cuore di Ana, ma anche a distruggere definitivamente il legame tra quest’ultima e Vincent. Come? Ribaltando la storia e facendo credere alla ragazza che il veterinario l’aveva avvicinata solo per mettere le mani sulla sua eredità!

Ignaro dell'intrigo di cui è vittima, Vincent finirà per affogare il dolore per la perdita della sua amata avvicinandosi a Natalie (Teresa Klamert), che – a sua insaputa – è in realtà in combutta con Philipp. Sarà però proprio la donna a iniziare a far sgretolare il castello di bugie del perfino Brandes…

(Puntate 4225-37, in onda in Germania dal 25 marzo al 12 aprile 2024)