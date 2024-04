Endless Love: Asu fa credere a Nihan che lei e Kemal… | Anticipazioni

Una grossa bugia di Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk) innescherà la profonda gelosia di Nihan Sezin (Neslihan Atagul) nelle prossime puntate italiane di Endless Love. Durante una conversazione, Asu farà infatti credere alla nostra protagonista di avere passato la notte con Kemal Soydere (Burak Ozcivit), ma tutto ciò non corrisponderà a verità…

Endless Love, news: Asu vuole Kemal tutto per sé

Fin dai primi episodi in cui è apparsa, i telespettatori hanno avuto le idee abbastanza chiare: Asu è perdutamente innamorata di Kemal e farebbe di tutto pur di averlo solo per sé. Non a caso, la nipote di Hakkı (Metin Coşkun), il capo di Kemal, farà di tutto per far credere a Nihan che lei e Soydere stanno insieme, soprattutto quando l’uomo le parlerà apertamente della travagliata storia d’amore che lo ha legato alla moglie di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu).

Il piano si intensificherà maggiormente quando Kemal prenderà possesso della casa “sottratta” ad Emir, accanto alla villa dei Sezin. Senza il minimo preavviso, Asu si presenterà infatti nella nuova proprietà del “collega”, costringendo Nihan ad andarsene furtivamente durante un dialogo chiarificatore con Kemal. E lì, pur di attirare l’attenzione di quest’ultimo, finirà per ubriacarsi!

Endless Love, spoiler: Asu fa credere a Nihan di aver passato la notte con Kemal!

Ovviamente, dato che Asu non sarà in grado di guidare, Kemal farà accomodare la sua socia nella propria camera da letto, nella quale dormirà fino al mattino successivo. Al suo risveglio, Asu farà poi colazione con Kemal, dopo essersi scusata per la sbornia della sera prima, ad accetterà un passaggio in ufficio. Proprio in quel momento, sul ciglio della strada passerà Nihan, che fraintenderà tutto quanto non appena vedrà Asu insieme a Kemal.

A metterci ulteriormente il carico da novanta sarà però Asu: approfittando da un momento di distrazione di Kemal, la Alacahan confiderà infatti a Nihan di avere passato la notte con l’uomo. Una menzogna in piena regola alla quale la Sezin darà credito, tant’è che telefonerà a Yasemin (Nihan Aşıcı) in preda ad un vero e proprio attacco di gelosia.

Endless Love, trame: la “trappola” di Asu per Kemal

Comunque sia, possiamo dirvelo già da ora, le manovre di Asu non si fermeranno qui: la ragazza confesserà infatti allo zio Hakki di essere innamorata ormai da tempo di Kemal e lo porterà a pensare che, forse, il suo sentimento è ricambiato, anche se Soydere fa fatica ad ammetterlo per via del rapporto lavorativo che lo lega a lui. Per questo, inconsapevole della bugia della nipote, Hakki organizzerà un pranzo con Kemal per spingerlo a far svoltare il suo rapporto con la bella Asu.

Parole che faranno scattare un campanellino d’allarme in Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor), presente al pranzo così come Asu. Ovviamente, appena resterà da sola con lui, Leyla metterà in guardia Kemal, specificando che dal suo punto di vista Asu è innamorata di lui e si sta facendo dei castelli in aria su un possibile futuro al suo fianco.

Il consiglio di Leyla, almeno per ora, sarà sottovalutato da Kemal. Anche perché lui sarà all'oscuro di un particolare, ossia di un incontro tra Asu e Emir…