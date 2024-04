Tempesta d’amore: Christoph, Alexandra e Tom, esplode il triangolo! | Anticipazioni tedesche

Una nuova guerra per il cuore di Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) è ufficialmente iniziata! Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore la bella donna d’affari si vedrà infatti contesa tra il suo grande amore di sempre – Christoph Saalfeld (Dieter Bach) – ed un nuovo, affascinante spasimante… Ecco dunque cosa sta accadendo nelle puntate di Sturm der Liebe in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Christoph e Alexandra si lasciano

Da settimane ormai la storia d’amore “impossibile” tra Christoph Saalfeld e Alexandra Schwarzbach ci sta tenendo incollati ai teleschermi, regalandoci momenti di grande emozione e suspense. Se negli episodi attualmente in onda in Italia i due innamorati sono ancora lontani dal poter vivere il loro amore alla luce del sole, in Germania la situazione è molto diversa!

Diventati ufficialmente una coppia ormai da parecchio tempo, nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore Christoph e Alexandra stanno infatti affrontando una profonda crisi relazionale. Complici gli intrighi di Markus (Timo Ben Schöfer), un drammatico incidente che lascerà la donna parzialmente sfigurata ed un tradimento dell’albergatore con Yvonne (Tanja Lanäus), Saalfeld e la Schwarzbach finiranno così per lasciarsi. E sarà allora che tra loro si insinuerà un nuovo, interessantissimo personaggio…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Tom e Christoph rivali per Alexandra

Stiamo parlando di Tom Dammann (Milan Marcus), giovane uomo di grande fascino nonché nipote di Hildegard (Antje Hagen). Arrivato a Bichleim in visita ai prozii, Tom farà la sconoscenza di Alexandra, restandone letteralmente stregato. E neanche la donna resterà insensibile di fronte al suo fascino…

Nonostante le iniziali titubanze – legate soprattutto alla differenza di età e al diverso status sociale e lavorativo (Dammann verrà infatti assunto come autista al Fürstenhof) – Alexandra finirà cosí per cedere all’attrazione per Tom, iniziando con lui una vera e propria relazione. E, inutile dirlo, Christoph non gradirà!

Determinato a riconquistare la donna che ama, l'albergatore dichiarerà dunque guerra al proprio rivale e non lascerà nulla di intentato pur di recuperare punti con l'ex compagna. Ed effettivamente col passare del tempo quest'ultima si renderà conto che i suoi sentimenti per Saalfeld sono tutt'altro che scomparsi… Riuscirà Christoph ad avere la meglio su Tom e tornare insieme ad Alexandra?