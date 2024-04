Tempesta d’amore: Josie accetta di commettere una truffa! Ecco perché… | Anticipazioni italiane

Se c’è un principio a cui Josie Klee (Lena Conzendorf) non è mai venuta meno, è quello dell’onestà. Ciononostante, nelle puntate italiane di Tempesta d’amore la bella protagonista della diciottesima stagione deciderà a sorpresa di andare contro i propri valori… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leon vuole partecipare ad un concorso

Onesta, talentuosa e instancabile: sono queste le caratteristiche che hanno permesso a Josie di diventare una creatrice di praline di cioccolato ormai apprezzate ben oltre i confini di Bichlheim. Tra non molto, però, la bella pasticciera si troverà in una situazione inaspettata che la metterà di fronte ad un dubbio etico…

Grazie a Paul (Sandro Kirtzel), la ragazza riuscirà infatti ad iscriversi ad un importantissimo concorso di cioccolateria, nonostante la partecipazione sia concessa solo a professionisti già certificati. Nonostante una raccomandazione interna, però, la Klee vedrà la propria domanda respinta a causa delle sua mancate qualificazioni. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André convince Josie a commettere una truffa

Se per Josie il discorso sarà chiuso, André (Joachim Lätsch) non sarà affatto dello stesso avviso! dopo aver scoperto che il maitre chocolatier della Schoko-Götter parteciperà al concorso, lo chef farà alla sua allieva una proposta sconvolgente: si iscriverà lui stesso alla competizione… portando però le praline della Klee!

Consapevole del fatto che si tratterebbe di una truffa, Josie respingerà con decisione la proposta del suo superiore. Poco dopo, però, si renderà conto di quanto le sorti del Caffè Liebling dipendano da questo concorso e finirà per appoggiare l’idea di André! Che conseguenze ci saranno per la giovane pasticcera? Seguici su Instagram.