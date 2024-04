Tempesta d’amore, trama puntata 17 aprile 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 17 aprile 2024

Eleni ha sorpreso Alexandra e Markus intenti a liberarsi del prodotto che ha provocato il problema agli occhi di Shirin e si arrabbia, poi apprende che la ragazza potrebbe rimanere cieca. Shirin è disperata e Gerry tenta come può di consolarla. Helene si trova in forte difficolta nella gestione del centro di Shirin. Paul strappa la lettera di licenziamento di Shirin, in modo che lei possa ricevere ancora lo stipendio anche in questo momento difficile. Tra Leon e Josie si nota della tensione. Christoph spiega ad Alexandra che Eleni non assomiglia a Markus. La donna immagina di dirgli che non c’è da stupirsi, visto che in realtà non è sua figlia… Seguici su Instagram.