Tempesta d’amore, trama puntata 8 maggio 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 8 maggio 2024

Josie spiega a Paul che il workshop a Parigi con Thibault de Lalue è stato bellissimo, aggiungendo che l’uomo le ha proposto di lavorare per lei in un progetto che per lei rappresenterebbe anche un momento di perfezionamento professionale. Alexandra si reca da Shirin e le dice la verità. Pure Markus va da Shirin, ricordandole che sono stati loro a farle avere i 40.000 euro, e dice che se ne aggiungeranno altri 10.000 se lei terrà tutto per sé; Shirin però rifiuta e quindi Markus le fa capire che, se spiattella tutto in giro, sarà costretto ad agire legalmente contro di lei… Seguici su Instagram.