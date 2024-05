Tempesta d’amore, trama puntata 9 maggio 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 9 maggio 2024

André inizia a osservare Helene con altri occhi, perché secondo l’app è lei la donna della sua vita. Markus tenta di convincere Shirin a firmare un documento in cui lei promette non parlare a nessuno della questione del detergente scambiato. L’uomo, in procinto di andare via, si accorge del flacone in cucina e lo ruba, di conseguenza Shirin decide di accettare. Max è al settimo cielo, visto che il parroco gli ha detto che è possibile anticipare la data del matrimonio. Vanessa sembra contenta, ma la cosa in realtà la turba. Carolin e Leon parlano tra loro delle rispettive delusioni amorose e si ubriacano insieme. Leon, piuttosto alticcio, la riaccompagna a casa e i due finiscono col baciarsi. Vanessa giunge proprio in quel momento e li vede… Seguici su Instagram.