La Promessa anticipazioni: Maria può tornare alla tenuta, ma c’è un altro mistero!

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, nessuno sembrerà trovare la soluzione per permettere a Maria Fernandez (Sara Molina) di ritornare a lavorare alla tenuta. Tuttavia, ad un certo punto della storyline, avverrà la sorprendente svolta grazie all’intervento inaspettato di Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina).

La Promessa, news: il licenziamento di Maria

Come sapete, Maria verrà licenziata in tronco dalla perfida Cruz Ezquerdo (Eva Martin) appena si concentreranno attorno a lei i sospetti di un furto di un orologio appartenente al capitano Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano). A quel punto, Maria troverà rifugio nella vecchia casa abbandonata da Ramona (Inma Perez Quiros) e non potrà tornare alla sua vecchia mansione nemmeno quando si scoprirà che l’artefice del furto è stato Jeronimo Gamboa (Andreas Munoz), il valletto di Pelayo.

Nonostante l’allontanamento di Jeronimo, messo in atto da Pelayo su forte insistenza di Lorenzo, Maria continuerà a restare senza lavoro, motivo per il quale confiderà al fidanzato Salvador Romea (Mario Garcia) che sta pensando di lasciare per sempre il marchesato di Lujan. Comunque sia, il destino sembrerà tornare a sorridere a Maria in maniera del tutto inaspettata…

La Promessa, trame: Pelayo apre un dialogo con Cruz

Dopo un tentativo andato a vuoto di Manuel (Arturo Sancho), Martina (Amparo Pinero) e Catalina (Carmen Asecas) di convincere Cruz a riassumere Maria a La Promessa, Pelayo farà sapere alla stessa Catalina di avere avviato una sorta di dialogo con la matrigna, a suo dire non più del tutto sfavorevole alla reintegrazione della Fernandez.

Un repentino cambiamento di idea che avverrà durante dei giorni complicatissimi per gli abitanti della tenuta, alle prese con i ferimenti di Curro de la Mata (Xavi Lock) e Feliciano Arcos (Marcos Orengo) avvenuti nel bel mezzo di una battuta di caccia. Dato che avrà causato la sciagura con la complicità del cognato Lorenzo nel tentativo di uccidere Curro, Cruz penserà soltanto a quello. Circostanza che in un certo senso spianerà la strada a Pelayo e al ritorno di Maria…

La Promessa, spoiler: Maria torna nella tenuta

Possiamo infatti anticiparvi che, alla fine, Cruz darà il suo consenso a Pelayo affinché Maria torni a La Promessa. Risvolto sorprendente che rallegrerà tutti i lavoratori della tenuta, che riabbracceranno Maria con caloroso affetto. Tuttavia, col trascorrere delle ore, tale storyline si tingerà di giallo: Catalina non potrà infatti fare a meno di chiedersi come sia riuscito Pelayo a fare cambiare idea all’integerrima Cruz… Seguici su Instagram.