Tempesta d’amore: Lale smaschera le bugie di Stella! E lei scompare… | Anticipazioni tedesche

Un clamoroso castello di bugie sta finalmente per crollare! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore gli innumerevoli inganni di Stella Johanson (Daniela Galbo) verranno infatti finalmente alla luce. E le conseguenze non si faranno attendere.… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Stella inganna Lale

Chi segue le nostre anticipazioni sulle puntate tedesche di Tempesta d’amore avrà già sentito parlare di Lale Ceylan (Yeliz Simsek), cugina di Shirin (Merve Çakır) che verrà assunta al Fürstenhof come nuova fitness trainer dopo la partenza di Max (Stefan Hartmann).

Già molto nota sul web grazie al suo vlog di fitness, Lale potrà contare su un notevole seguito di fan… a partire da Stella Johanson! Letteralmente ossessionata dalla Ceylan, Stella arriverà infatti addirittura a trasferirsi a Bichlheim pur di avvicinarsi al suo idolo. E non è finita qui! Determinata a trascorrere ogni istante insieme alla sua beniamina, la giovane Johanson non esiterà a ricorrere a bugie ed intrighi…

Come vi abbiamo anticipato, Lale non si renderà conto che l’ammirazione di Stella è da tempo degenerata in un’ossessione malata. Fortunatamente, però, non tutti saranno altrettanto ciechi. Theo (Lukas Leibe) – il fidanzato della Ceylan – capirà infatti velocemente di che pasta è fatta Stella. E da quel momento non avrà che un obiettivo: smascherare la “rivale”!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Lale scopre le bugie di Stelle

Grazie all’intervento del fidanzato, Lale inizierà finalmente ad aprire gli occhi e capirà di dover prendere le distanze dalla sua “fan” per il bene di entrambe. Proprio allora, però, Stella annuncerà una drammatica notizia: sua sorella è deceduta in un incidente!

Sconvolta, Lale metterà ovviamente subito da parte le proprie riserve e darà alla ragazza tutto il proprio sostegno, avvicinandosi a lei ancor più di prima. Theo, però, intuirà che qualcosa non quadra: è possibile che Stella si sia addirittura inventata una tragedia familiare pur di riavvicinarsi a Lale?

Ebbene, purtroppo sembra proprio che la risposta sia “sì”! Lale scoprirà infatti che Stella le ha mentito ancora una volta e a quel punto sarà inflessibile: la ragazza ha bisogno di aiuto psicologico! La giovane Johanson accetterà?

Per ora non abbiamo informazioni precise, ma possiamo anticiparvi che da quel momento Stella scomparirà dalle trame della ventesima stagione di Tempesta d’amore, lasciando presagire un’uscita di scena definitiva. Per Lale e Theo, invece, sono in arrivo grandi novità… Seguici su Instagram.

(Puntate 4285-91 in onda in Germania dal 23 settembre al 1° novembre 2024)