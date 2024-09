Tempesta d’amore: Markus tradisce la sua promessa ad Alexandra! E ora? | Anticipazioni italiane

Una promessa è una promessa… ma non per tutti! Stiamo parlando di Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore verrà meno alla parola data, riaprendo improvvisamente tutti i giochi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Italia su Rete 4 dopo la pausa estiva!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Markus fa una promessa ad Alexandra

Marito devoto e padre premuroso, Markus farebbe qualunque cosa per tenere insieme la propria famiglia. Ne abbiamo avuto prova quando Alexandra (Daniela Kiefer) ha comunicato al marito di volerlo lasciare, ricevendo per tutta risposta un crudele ricatto.

Da allora, però, le cose sembrano essere cambiate. Il momento della svolta è arrivato quando Alexandra si è offerta di difendere il marito in tribunale ottenendo la sua scarcerazione. In cambio, però, la donna ha preteso una promessa: Markus non dovrà mai più tornare al Fürstenhof!

Se Christoph (Dieter Bach) ha subito temuto che il rivale non avrebbe mai mantenuto la parola data, Alexandra sembra invece fiduciosa. Una fiducia che sembrerà venire confermata dalle rassicurazioni di Markus… almeno per ora!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus decide di restare al Fürstenhof

Fermatosi temporaneamente a Bichlheim dopo la sua scarcerazione, Markus ha subito colto l’occasione di provare a convincere la (quasi ex) moglie a tornare a lavorare al suo fianco. Una richiesta che verrà respinta, ma che non farà desistere l’uomo.

Quando al Fürstenhof si presenterà Vroni (Selina Weseloh) – la loro ultimogenita – Markus avrà infatti l’occasione di riavvicinarsi ad Alexandra, con cui sembrerà tornare il vecchio affiatamento grazie al comune amore per i loro figli. Un affiatamento che riaccenderà le speranze dell’uomo…

Il risultato? Dopo un incontro con Christoph, Markus deciderà di venire meno alla parola data: invece che lasciare il Fürstenhof come da lui promesso ad Alexandra, resterà e riconquisterà quest’ultima! E ora? Seguici su Instagram.