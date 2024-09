Tempesta d’amore: Valentina abbandona il lavoro e con Robert è guerra! | Anticipazioni italiane

Appassionata, testarda e ribelle, Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) è da sempre determinata a scegliersi da sola la propria strada, anche se ciò comporta commettere degli errori. E così, quando nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la ragazza attraverserà una profonda crisi, non esiterà a ripartire ancora una volta da zero… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Valentina in crisi sul lavoro

Tornata al Fürstenhof dopo la dolorosa fine della sua relazione con Fabien (Lukas Schmidt), Valentina ha deciso di dare un colpo di spugna al passato e ricominciare da capo… lavoro incluso! Una scelta che l’ha portata a scontrarsi con suo padre Robert (Lorenzo Patané).

Furioso per la decisione della figlia di abbandonare gli studi, l’albergatore sembrava essersi tranquillizzato quando la ragazza ha imboccato una nuova strada professionale che sembrava finalmente appagarla: il tirocinio in ospedale come infermiera.

Oltre a poter lavorare a stretto contatto con l’amato cugino Leander (Marcel Zuschlag), nella sua nuova posizione la giovane Saalfeld ha infatti la possibilità di dedicare attenzioni ai pazienti. Se l’aspetto umano del suo lavoro è senza dubbio il più gratificante per la ragazza, a lungo andare rappresenterà però anche la problematica maggiore…

In seguito alla morte di Vroni Schwarzbach (Selina Weseloh), Valentina cadrà infatti in una profonda crisi, che la porterà a commettere un grave errore in ospedale. Una situazione che acuirà la già naturale preoccupazione della ragazza per i propri pazienti…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Valentina abbandona il tirocinio

Il risultato? La giovane Saalfeld inizierà a trascorrere tutto il suo tempo al capezzale dei malati, finendo per rimandare altri incarichi. Preoccupato, Michael (Erich Altenkopf) si vedrà costretto a richiamare la ragazza, provando a riportare quest’ultima sulla “giusta strada”. Le parole del medico, però, sortiranno l’effetto opposto…

Rendendosi conto di non voler mettere le priorità dell’ospedale davanti a quelle dei pazienti, Valentina capirà infatti che il lavoro di infermiera non fa per lei… interrompendo dunque il tirocinio! Una decisione che – come prevedibile – non verrà apprezzata da tutti…

Quando Robert scoprirà che la figlia ha mandato all’aria per l’ennesima volta il suo lavoro, infatti, andrà su tutte le furie. La ragazza, però, non si piegherà alle pressioni del genitore e sarà più determinata che mai ad andare per la propria strada.

Sarà questo l'inizio di una nuova fase della vita della giovane Saalfeld, che troverà non solo una nuova professione… ma anche l'amore!