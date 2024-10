Tempesta d’amore: Greta e Noah iniziano una relazione clandestina! E Valentina… | Anticipazioni italiane

Da una parte c’è l’uomo che ama. Dall’altra il lavoro che ha sempre sognato. Da quando è arrivata al Fürstenhof, Greta Bergmann (Laura Osswald) si trova di fronte ad un dilemma da cui non sembra riuscire a trovare una via d’uscita… almeno fino ad ora! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella cuoca prenderà infatti finalmente una decisione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Greta cede alla passione per Noah

Per settimane sembrava che Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) e Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse) fossero destinati a diventare la nuova coppia del Fürstenhof… almeno fino a che non è comparsa Greta Bergmann! Da quando la bella cuoca è arrivata all’hotel a cinque stelle, infatti, Noah non ha occhi che per lei… e la cosa è reciproca!

Già amanti segreti anni fa quando il giovane Schwarzbach era uno studente appena maggiorenne nel collegio in cui la Bergmann lavorava come cuoca, i due ragazzi si sono ritrovati inaspettatamente a Bichlheim, riscoprendosi più innamorati che mai. Peccato solo che ancora una volta una relazione tra loro sembri impossibile…

Temendo di poter avere problemi sul lavoro se il suo legame col figlio dei comproprietari dell’hotel dovesse emergere, Greta sta infatti continuando a stroncare sul nascere ogni speranza del suo spasimante… almeno per ora! Tra qualche giorno, infatti, Noah salverà il posto di lavoro della sua amata scagionando quest’ultima dall’infondata accusa di aver causato un’intossicazione alimentare agli ospiti del Fürstenhof. E a quel punto il sollievo e la gratitudine faranno cadere le barriere erette da Greta, che trascorrerà col suo amato un’appassionata notte d’amore… E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Greta e Noah iniziano una relazione segreta

Inizialmente sembrerà trattarsi dell’ennesimo “incidente”: benché al settimo cielo per la notte con Schwarzbach, la Bergmann tornerà infatti a prendere le distanze sostenendo di non potersi permettere problemi sul lavoro. Ben presto, però, la ragazza capirà che lottare contro i propri sentimenti è inutile…

Sarà così che Greta accetterà di iniziare una relazione con Noah, a condizione però di mantenere nascosto a tutti il loro legame. Condizione che, ovviamente, il giovanotto accetterà! Ben presto, però risulterà chiaro che non sarà così semplice mantenere la loro liaison clandestina…

Oltre alla difficoltà di trovare un luogo dove incontrarsi indisturbati, i due amanti avranno infatti anche un altro problema: Valentina! Sempre più innamorata di Noah, quest’ultima cercherà infatti ogni pretesto per avvicinarsi a lui… Come andrà a finire questo appassionante triangolo? Seguici su Instagram.