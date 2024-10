Tempesta d’amore: Greta scopre che Valentina ama Noah! | Anticipazioni italiane

Da tempo ormai Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) e Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse) si stanno barcamenando in una difficile amicizia, ignari dei sentimenti reciproci. Ci sarà però chi non sarà altrettanto cieco… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Valentina scopre la relazione di Greta e Noah

Fino a qualche settimana fa Noah e Valentina sembravano destinati a diventare la nuova coppia del Fürstenhof. Poi, però, è arrivata Greta Bergmann (Laura Oswald)… e tutto è cambiato! Da sempre innamorato della bella cuoca, il giovane Schwarzbach si è infatti subito lanciato in una relazione con lei. Peccato solo che Greta non ne voglia sapere di rendere pubblico il loro legame.

Ignara di come stanno realmente le cose, Valentina sta dunque continuando a sperare di avere una chance con il suo amato. Una speranza che presto svanirà, quando la ragazza sorprenderà i due amanti mentre si baciano appassionatamente!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Greta capisce che Valentina ama Noah

Inutile dire che si tratterà di un durissimo colpo per la giovane Saalfeld, che non solo faticherà a mantenere un comportamento professionale nei confronti della “rivale” (che nel frattempo è diventata anche il suo capo), ma esternerà anche a Noah tutta la sua delusione nel vedere come quest’ultimo si fa trattare da Greta!

A quel punto il giovanotto deciderà di parlare con la fidanzata, rivelandole che Valentina è a conoscenza della loro relazione e teme di vederlo soffrire. Il risultato? Nella speranza di risolvere la situazione, Greta parlerà a Valentina, garantendole di tenere molto a Noah ma di non essere ancora pronta a rendere pubblico il loro legame per paura di ripercussioni lavorative. Proprio le sue parole accorate, però, otterranno un effetto inaspettato…

La giovane Saalfeld resterà infatti profondamente ferita nel vedere la cuoca dichiarare il proprio amore per il fidanzato, finendo per tradire i suoi stessi sentimenti. E a quel punto per Greta sarà tutto chiaro: Valentina è innamorata di Noah! E ora? Seguici su Instagram.