La Promessa: Blanca lascia la tenuta e… | Anticipazioni

Toccata e fuga per Blanca Palomar (Paula Jornet) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Il ritorno della giovane fotografa nelle vicende della telenovela iberica non durerà a lungo. Dopo una manciata di episodi, l’amica di Manuel de Lujan (Arturo Sancho) deciderà infatti di fare le valigie per degli imprecisati impegni e uscirà ancora una volta di scena. Partenza improvvisa che però genererà un po’ di rumore…

La Promessa, news: il ritorno improvviso di Blanca

Blanca ritornerà all’improvviso alla tenuta appena scoprirà che Jimena de los Infantes (Paula Losada) è passata a miglior vita. Il suo obiettivo sarà quella di porgere il suo personale cordoglio a Manuel per stare vicino nei primi momenti di elaborazione del lutto. Grazie alla sua visita, Blanca avrà modo di aiutare Manuel e Jana Exposito (Ana Garces) a riavvicinarsi, in seguito ai sensi di colpa nei quali entrambi saranno sprofondati per la morte di Jimena.

Tuttavia, la sua presenza nella tenuta innescherà un campanellino di allarme in Cruz Ezquerdo (Eva Martin), che si domanderà se sia lei la misteriosa donna della quale Manuel è innamorato e per cui non è mai riuscito ad impegnarsi fino in fondo nel suo matrimonio con la Infantes. Non a caso, Cruz farà a Blanca una serie di domande a trabocchetto per cercare di capire qualcosa di più, ma la Palomar intercetterà le sue intenzioni e metterà Manuel sull’avviso…

La Promessa, spoiler: Blanca riparte

E così, una volta che Manuel chiederà con successo a Jana di diventare sua moglie, Blanca considererà conclusi i suoi giorni a La Promessa e si congederà da tutti quanti, compreso Curro (Xavi Lock) che è in partenza per la guerra in Europa. Ovviamente, le ultime persone che la Palomar saluterà saranno Manuel e Jana, a cui prometterà di tornare per prendere parte al loro matrimonio,

Nonostante i vari inviti, Blanca non accetterà infatti di restare ancora a La Promessa e sottolineerà che – seppure con piacere – ha posticipato vari impegni presi in precedenza per stare vicino a Manuel, che ormai non ha più bisogno di lei dato che ha compreso al 100% che Jana è la donna con cui vuole stare fino al resto dei suoi giorni. Comunque sia, l’arrivederci in fretta e furia di Blanca genererà delle perplessità in Cruz…

La Promessa, trame: i dubbi di Cruz

Eh sì: salutata la giovane, Cruz arriverà alla conclusione che Blanca non era davvero l’amante di Manuel, come ha sospettato inizialmente. Per tale ragione, durante un dialogo con il marito Alonso (Manuel Regueiro), la Ezquerdo incomincerà nuovamente a domandarsi chi sia la donna che ha fatto breccia nel cuore di Manuel e, soprattutto, per quale ragione il ragazzo stia continuando a tenerla nascosta nonostante la morte di Jimena.

Perplessità che spingeranno Cruz a "riaprire" le sue personali investigazioni alla ricerca dell'amante misteriosa. E chissà se stavolta si avvicinerà oppure no alla verità, diventando a tutti gli effetti un "pericolo" per la relazione tra Jana e Manuel…