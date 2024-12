Tempesta d’amore: Eleni gelosa di Lale e Leander! | Anticipazioni italiane

Al cuor non si comanda… gelosia inclusa! Lo sa bene Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si troverà a fare i conti con dei sentimenti inaspettati nel vedere il suo ex insieme ad un’altra donna… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni respinge Leander

I tempi in cui Eleni e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) erano una coppia apparentemente inseparabile sono ormai un lontano ricordo. Distrutto dai crudeli intrighi di Alexandra (Daniela Kiefer), il medico ha infatti ormai da tempo lasciato la sua amata, che ha da poco voltato pagina intrecciando una relazione con Julian Specht (Tim Borys).

Non c’è dunque da stupirsi se – quando nei prossimi giorni Leander verrà finalmente scagionato e chiederà alla sua ex di tornare insieme – lei gli risponderà con un sonoro due di picche, dicendosi ormai felice con un altro. Ma l’amore tra i due protagonisti della diciannovesima stagione sarà davvero finito?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni gelosa di Leander e Lale

Sarà in questo contesto che Lale (Yeliz Simsek) – la simpatica cugina di Shirin (Merve Çakır) – cercherà disperatamente un alloggio a Bichlheim, decidendo di trasferirsi nell’appartamento già condiviso da Max (Stefan Hartmann) e Leander.

Ebbene, tra quest’ultimo e la nuova inquilina si instaurerà fin da subito una bella amicizia condita da un’evidente complicità. Un legame che non sfuggirà ad Eleni! E sarà proprio vedendo il medico insieme alla bella Ceylan che la Schwarzbach verrà sopraffatta dalla gelosia…

Eleni capirà finalmente di amare ancora Leander? E come evolverà il rapporto tra quest'ultimo e Lale? Lo scopriremo molto presto…