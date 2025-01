La Promessa anticipazioni: Ayala cerca di convincere Margarita a sposarlo ma…

Una volta che si sarà liberato della giovane Martina de Lujan (Amparo Pinero), il conte Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda) verrà mosso da un unico pensiero: sposare il prima possibile Margarita (Cristina Fernandez). Un piano che cercherà di portare avanti, senza troppo successo, nelle prossime puntate italiane de La Promessa…

La Promessa, news: Martina in clinica psichiatrica

Tutto partirà quando Ignacio accuserà Martina di averlo avvelenato con una potente dose di cicuta. A quel punto, dopo aver minacciato di denunciarla alla guardia civile, Ayala porrà una condizione: esigerà che la Lujan venga ricoverata per un periodo in una struttura sanitaria.

Così, mentre Petra Arcos (Marga Martinez) comincerà a sospettare che il conte si sia avvelenato da solo per liberarsi di Martina, Margarita finirà per assecondare la “scellerata” richiesta del fidanzato e darà il suo consenso affinché Martina venga rinchiusa in manicomio.

Una volta in sanatorio, la Lujan verrà persino aggredita da Juana (Claudia Oslé), la sua squilibrata compagna di stanza. Convinto di averla ormai fatta franca, Ignacio proseguirà dunque con il suo piano, ossia sposare Margarita per poi entrare in possesso del 25% de La Promessa e vendicare la morte del figlio Feliciano (Marcos Orengo).

La Promessa, spoiler: Ayala fa pressing su Margarita per il matrimonio

Eh sì: appena capirà che Margarita si sente in colpa per ciò che ha fatto a Martina e potrebbe decidere di porre fine al suo ricovero da un momento all’altro, Ayala sentirà che è arrivato il momento di forzare la mano. Mantenendo un atteggiamento docile, per evitare di indispettirla, Ignacio suggerirà a Margarita di contrarre matrimonio ora che Martina è lontana e non può intromettersi.

Nel tentativo di manipolarla, Ignacio farà presente a Margarita che Martina potrebbe non opporre più resistenze una volta che saranno diventati marito e moglie. Ipotesi che non convincerà appieno la vedova Lujan, certa del fatto che la figlia potrebbe risentirsi ancora di più qualora lei si sposasse in fretta e furia per costringerla ad accettare la sua unione con Ayala.

Proprio per questo, di fronte all’insistenza del fidanzato, Margarita chiederà più tempo ad Ayala. E le macchinazioni del conte sembreranno arrivare ad un punto di stallo…

La Promessa, un nuovo problema per Ignacio

Come se non bastasse, Ignacio si troverà presto a fare i conti con un nuovo problema. Tutto ciò coinciderà con il ritorno di Manuel de Lujan (Arturo Sancho) e Curro de la Mata (Xavi Lock) dalla guerra in Europa. Appena riabbraccerà i suoi cari, Curro chiederà subito dov’è Martina. E piuttosto che dirgli la verità sul sanatorio, Margarita preferirà mentirgli limitandosi a dire che la figlia è in vacanza.

Una menzogna che durerà molto poco. Durante un litigio, nel quale lo accuserà di aver messo a repentaglio la vita di Manuel, Cruz (Eva Martin) farà presente a Curro che tutti continuano a trattarlo come un bambino. In primis Margarita, che non ha avuto nemmeno il coraggio di parlargli del ricovero di Martina in manicomio.

Tale informazione che potrebbe mettere in difficoltà Ayala, qualora Curro dovesse decidere di intervenire per salvare Martina…