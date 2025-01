La Promessa anticipazioni: Martina aggredita in sanatorio ma…

Nei prossimi mesi a La Promessa comincerà un vero e proprio calvario per la giovane Martina de Lujan (Amparo Pinero). A causa degli intrighi di Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda), la ragazza finirà infatti in sanatorio e proprio lì farà la conoscenza di Juana (Claudia Oslé), la sua instabile compagna di stanza…

La Promessa, news: ecco perché Martina finisce in sanatorio

Tutto si delineerà quando Ignacio avrà un malore simile ad un infarto. Il dottore scoprirà così che il Conte è stato avvelenato con della cicuta. I sospetti si concentreranno dunque su Martina quando la madre Margarita (Cristina Fernandez) ritroverà tra le sue cose la bottiglietta del veleno. Dopo aver desistito all’idea di ricorrere alla guardia civile per appurare la colpevolezza della Lujan, Ayala porrà quindi una condizione.

Dal suo punto di vista, Martina avrà ormai completamente perso il controllo della ragione soltanto per evitare il suo matrimonio con Margarita. Per questo pretenderà che venga ricoverata in un sanatorio. A quel punto, per evitare che penda sulla figlia un’accusa di tentato omicidio, Margarita asseconderà la richiesta di Ignacio e darà il consenso affinché Martina entri nella struttura sanitaria. E da lì la situazione sarà destinata a precipitare…

La Promessa, trame: Martina fa la conoscenza di Juana

Eh sì: proprio mentre Petra Arcos (Marga Martinez) comincerà a sospettare che l’ex amante si sia avvelenato da solo per far ricadere la colpa sulla ragazza e avere campo libero con Margarita, Martina dovrà cercare di abituarsi alla sua nuova vita in sanatorio. La prima persona con la quale stringerà amicizia sarà dunque Juana, la sua compagna di stanza che – almeno apparentemente – non darà segni di disturbi mentali.

Durante un dialogo, Juana svelerà infatti a Martina che i suoi genitori l’hanno rinchiusa lì soltanto perché si è opposta ad un matrimonio combinato e le consiglierà di piegarsi ad ogni richiesta dei medici e delle infermiere, somministrazione di medicinali compresi, se non vuole incorrere nella loro ira. Un consiglio che Martina farà fatica ad accettare, ma sentirà a pelle che può comunque fidarsi di Juana.

La Promessa, spoiler: Juana cerca di strangolare Martina

Fiducia che si romperà in seguito ad un traumatico evento. Possiamo anticiparvi che Juana dirà a Martina di essere in contatto con un inserviente della struttura, lo stesso disponibile a far recapitare una lettera a Curro (Xaxi Lock) – ancora in guerra – in cambio di un po’ di denaro. Visto che vorrà informare Curro della sua difficile situazione, Martina accetterà tale condizione e darà a Juana un suo braccialetto di prestigioso valore affinché l’uomo possa spedire la missiva.

Qualche ora dopo, Martina si renderà però conto di essere caduta in un grosso inganno. Quando le comunicherà che la lettera è stata spedita, Juana pronuncerà infatti il nome di Curro, che la Lujan non le aveva mai svelato. E, come se non bastasse, la ragazza avrà ancora con sé il braccialetto sopracitato. Martina chiederà dunque conto a Juana delle sue bugie, ma quest’ultima comincerà a dare di matto e sosterrà di essere lei Martina.

Come se non bastasse, Juana si avventerà su Martina e tenterà di strangolarla. Anche in questo caso, purtroppo, ad avere la peggio sarà però Martina. Con un abile stratagemma, Juana farà infatti credere al personale medico che sia stata Martina ad aggredirla. E la Lujan sarà per l'ennesima volta in una difficilissima situazione…