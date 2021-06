La prima parte dell’estate 2021 di Canale 5 si contraddistingue per la messa in onda di una soap opera turca interpretata da Can Yaman e Ozge Gurel, che già avevamo visto all’opera qualche anno fa nella serie di successo Bitter Sweet: parliamo di Mr Wrong, lezioni d’amore, a cui stiamo assistendo dal lunedì al venerdì alle 14,45, dopo Una vita.

Mr Wrong: programmazione e numero puntate

Mr Wrong nasce in Turchia come una fiction di 14 puntate, il cui finale è stato anticipato per gli scarsi risultati d’ascolto. In Italia, i singoli episodi sono divisi in tre e quindi alla fine vedremo 42 puntate. Al momento, le “lezioni d’amore” vengono proposte quotidianamente nella fascia pomeridiana (tranne il sabato e la domenica) e anche al lunedì sera in prime time, con una maxipuntata che ne racchiude tre.

Mr Wrong: trama e anticipazioni

Mr Wrong, il cui cast fisso è composto da 17 attori, verte sulle vicende di Ozgur Atasoy, un giovane ristoratore che colleziona numerose avventure con le donne e che non ha alcuna intenzione di affrontare una vera storia d’amore. Ozgur, però, conoscerà Ezgi, una ragazza con cui finge di avere una “relazione seria” per mettere a tacere la sua insistente mamma; il destino è però in agguato e chissà che alla fine la finzione non diventi realtà! Ecco le nostre più recenti anticipazioni su Mr Wrong – lezioni d’amore:

