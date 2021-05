Proprio quando ritroverà l’amore, il passato tornerà a tormentarla. Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Selina von Thalheim (Katja Rosin) si ritroverà infatti a sorpresa al centro di un triangolo amoroso che la vedrà contesa tra l’uomo che sta per sposare ed il suo ex marito… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Christoph chiede a Selina di sposarlo

Negli ultimi anni la vita di Selina non è certo stata facile. Cresciuta in un contesto estremamente agiato, la donna ha dovuto affrontare la rovina della sua famiglia e la perdita del marito, scomparso nel nulla dopo essere stato coinvolto in una truffa e da tempo creduto morto.

Al Fürstenhof, però, la donna avrà la possibilità di rifarsi una vita. Il lento ma inesorabile avvicinamento a Christoph Saalfeld (Dieter Bach) porterà infatti con il tempo la donna ad iniziare una relazione con l’albergatore.

Ebbene, nonostante le numerose divergenze (legate soprattutto agli intrighi di Ariane) la storia tra i due andrà a gonfie vele, tanto che presto Christoph chiederà a Selina di sposarlo! Le sorprese, però, non sono finite…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Selina scopre che Cornelius è vivo

Mentre rifletterà sulla proposta del suo amato, Selina farà infatti una scoperta a dir poco incredibile: suo marito non solo è ancora vivo ma è da tempo al Fürstenhof! Come vi abbiamo anticipato, infatti, Cornelius von Thalheim (Christoph Mory) simulò la propria morte per poter indagare nell’ombra e scoprire chi è realmente responsabile della truffa che gli ha rovinato la vita. Indagini che lo porteranno proprio a Bichlheim…

Dopo essersi reso irriconoscibile grazie ad un intervento di chirurgia plastica, l’uomo giungerà dunque al Fürstenhof con l’identità fittizia di Lars Sternberg e cercherà in ogni modo di incastrare Erik Vogt (Sven Waasner) per i crimini del passato. Rivedere Selina, però, non lo lascerà indifferente…

Di fronte ai propri mai svaniti sentimenti per la moglie, Cornelius finirà inevitabilmente per cercare la vicinanza di quest’ultima, finendo per tradire la propria identità. E, inutile dirlo, per la donna sarà uno shock!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Selina si avvicina a Cornelius

Nonostante la gioia per la scoperta che il marito è ancora in vita, Selina non riuscirà a perdonare l’uomo per averla ingannata in un modo così vile e, soprattutto, per aver coinvolto la figlia Maja (Christina Arends) nel suo piano. E non è finita qui! Delusa dal comportamento del coniuge, la von Thalheim deciderà addirittura di accettare la proposta di matrimonio di Christoph!

Per Cornelius si tratterà di un durissimo colpo, ma non sufficiente a fargli gettare la spugna. Determinato a riconquistare almeno il rispetto della sua amata, l’uomo riuscirà infatti con il tempo a convincerla della propria estraneità alla truffa in cui fu coinvolto anni prima.

Sarà questo il primo passo di un lento ma inesorabile avvicinamento, che porterà addirittura ad un bacio! Quando Cornelius deciderà di consegnarsi alla polizia, infatti, Selina non riuscirà più a reprimere i propri sentimenti per lui, salvo poi ribadire al marito di non avere intenzione di lasciare Christoph.

Nel frattempo quest’ultimo non potrà fare a meno di notare che tra la futura moglie ed il misterioso “Lars” sembra essersi molto più che un’innocente amicizia. E così, sempre più sospettoso, l’albergatore inizierà ad indagare…

Riuscirà a scoprire l’incredibile verità sul marito della sua amata? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

(Puntate 3593-3612, in onda in Germania dal 3 maggio al 1° giugno 2021)

