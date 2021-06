Durante un ballo in maschera può succedere di tutto! L’anonimato garantito dai travestimenti può infatti causare scambi di persona e spingere a compiere azioni audaci: è quello che accadrà nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore a Shirin Ceylan (Merve Çakır), la migliore amica della protagonista della diciassettesima stagione, Maja von Thalheim (Christina Arends). A causa di un errore fatale, infatti, la ragazza, finirà per commettere un gesto che metterà in serio pericolo il suo legame con le persone a cui tiene di più…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Shirin si innamora di Florian

Come vi abbiamo anticipato ormai da tempo, dopo la partenza di Tim (Florian Frowein) e Franzi (Léa Wegmann) il testimone passerà a Maja e Florian (Arne Löber), che assumeranno il ruolo di nuovi protagonisti della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore. Dopo un rapporto iniziale un po’ conflittuale, tra questi due personaggi scoppierà infatti presto l’amore, che sfocerà in una relazione apparentemente perfetta. I problemi, però, non tarderanno ad arrivare…

Con il tempo, infatti, verrà alla luce che le famiglie Vogt e von Thalheim sono legate da un oscuro segreto, che porterà Maja e Florian a dover scegliere tra l’amore e la lealtà verso i propri cari. Il risultato sarà inevitabile: nonostante i fortissimi sentimenti reciproci, i due protagonisti si lasceranno.

Sarà in questa già complessa situazione che si inserirà Shirin Ceylan! Come sappiamo, quest’ultima altri non è che la migliore amica di Maja nonché il motivo per cui la stessa Maja lasciò l’allora fidanzato Frederik ad un passo dalle nozze. La von Thalheim sorprese infatti Shirin a letto con il futuro sposo proprio il giorno del matrimonio!

Decisa a rimediare al proprio errore e salvare la sua amicizia con la von Thalheim, la Ceylan arriverà al Fürstenhof e lotterà per farse perdonare. Proprio quando tra le due amiche sembrerà tornare il sereno, però, accadrà qualcosa di inaspettato: Shirin si innamorerà di Florian! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Maja scopre che Shirin ama Florian

Ben sapendo di non poter rubare ancora una volta il fidanzato alla sua migliore amica (poco importa se nel frattempo Maja e Florian si siano lasciati), la ragazza farà di tutto per reprimere i suoi sentimenti. Tutto, però, risulterà vano: non solo Shirin si sentirà sempre più attratta dal giovane Vogt, ma verrà persino scoperta da Maja!

Inutile dire che la von Thalheim rimarrà sconvolta nell’apprendere che la storia si sta ripetendo ancora una volta, ma Shirin le assicurerà di non avere nessuna intenzione di iniziare una storia con Florian e anzi vuole aiutare l’amica a tornare insieme a quest’ultimo! Benché poco convinta, alla fina Maja finirà per crederle e le due amiche si riconcilieranno. La tregua, però, non durerà a lungo…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Shirin e Florian si baciano a un ballo in maschera

Tutto inizierà quando al Fürstenhof verrà organizzato un ballo in maschera a cui verranno invitati anche i dipendenti. Emozionate, Shirin e Maja si prepareranno a partecipare e si butteranno anima e corpo nella ricerca del travestimento perfetto. Se la von Thalheim sceglierà su un abito romantico e deciderà di partecipare insieme al suo nuovo fidanzato Hannes (Pablo Konrad), la Ceylan punterà invece su un outfit decisamente più audace…

Shirin spererà infatti di fare colpo su qualcuno… ed effettivamente così sarà! Durante il ballo, infatti, la ragazza si avvicinerà notevolmente ad un misterioso e affascinante pirata, con cui si lascerà andare ad un bacio appassionato. Il problema? Il bel “pirata” in questione si rivelerà essere Florian!

Ebbene, nonostante i loro tentativi per evitarlo, non ci vorrà molto prima che lo “scandalo” venga alla luce. E a quel punto Maja si vedrà crollare il mondo addosso… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

(Puntate 3620-3638, in onda in Germania dal 14 giugno al 12 luglio 2021)

