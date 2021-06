Conta di più un’amicizia fraterna che dura da anni o un amore travolgente ma appena nato? È questo il dilemma che Shirin Ceylan (Merve Çakır) dovrà affrontare nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore. E il risultato sarà tutt’altro che scontato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Maja lascia Florian, che bacia Shirin

Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore si sta concludendo proprio in questi giorni la sedicesima stagione della soap, con il tanto atteso lieto fine di Tim (Florian Frowein) e Franzi (Léa Wegmann). In Germania, invece, la nuova annata di Sturm der Liebe con protagonisti Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian (Arne Löber), è iniziata già da parecchi mesi. E sono già problemi…

Nonostante il profondo legame che li unisce, i due ragazzi finiranno infatti per lasciarsi a causa di una faida che coinvolgerà le rispettive famiglie. Delusa dal comportamento del fidanzato – che preferirà aiutare il fratello criminale piuttosto che salvare il padre della von Thalheim – Maja deciderà dunque di troncare la loro relazione. I due, però, non resteranno soli a lungo…

Se Maja tornerà insieme al suo fidanzatino di gioventù Hannes (Pablo Konrad), Florian si avvicinerà invece pericolosamente a Shirin – la migliore amica della sua ex – con cui scatterà presto il bacio! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Maja perdona Shirin

Quando Maja verrà a sapere quanto accaduto, si sentirà doppiamente tradita: non solo Shirin le ha già rovinato la sua precedente relazione facendo saltare un matrimonio, ma – dopo essersi fatta perdonare – le aveva giurato che si sarebbe tenuta lontana da Florian.

Neanche per Shirin la situazione sarà semplice: è vero che si è innamorata dell’ex della sua migliore amica, ma quel bacio proibito è stato frutto di un’incomprensione. Lei e Florian erano infatti ad un ballo in maschera e non avevano idea di chi avessero di fronte…

Ebbene, nonostante la sofferenza e la delusione, alla fine Maja capirà che Shirin non ha colpa per quanto accaduto e deciderà di perdonarla, mantenendo invece le distanze con Florian. E non è finita qui!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Shirin decide di rinunciare a Florian

Dimostrando grande generosità, Maja darà anche all’amica via libera con il suo ex, concedendole la sua benedizione per iniziare una relazione con lui. Shirin accetterà dunque di accompagnare Florian ad un’escursione nel bosco durante la quale i due si avvicineranno pericolosamente. Proprio quando starà per scattare un bacio, però, accadrà qualcosa di imprevisto!

All’ultimo momento, infatti, Shirin capirà che la sua amicizia con Maja è più importante di qualunque uomo. E così, seppur a malincuore, la ragazza deciderà di rinunciare a Florian. Riuscirà a mantenere i suoi buoni propositi? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

(Puntate 3638-42, in onda in Germania dal 12 al 20 luglio 2021)

