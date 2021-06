Un nuovo capitolo sta per iniziare a Tempesta d’amore! Con Franzi Krummbiegl (Lea Wegmann) e Tim Degen (Florian Frowein) ormai avviati verso il loro meritatissimo lieto fine, nelle puntate italiane della soap sta per prendere il via una nuova appassionante stagione ricchissima di emozioni e colpi di scena

Ecco dunque tutte le principali trame della diciassettesima stagione di Sturm der Liebe, al via da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Maja e Florian divisi da famiglie e amici

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, al centro della scena ci saranno Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber). Nonostante qualche difficoltà iniziale, i due protagonisti capiranno presto di amarsi e diventeranno una coppia apparentemente perfetta. La felicità, però, non durerà a lungo…

Quando il padre di Maja – Cornelius (Christoph Mory) – ricomparirà improvvisamente al Fürstenhof, verrà infatti alla luce una terribile verità: è Erik (Sven Waasner) il vero responsabile della sua rovina! E a quel punto Maja e Florian dovranno decidere se stare dalla parte delle rispettive famiglie oppure rimanere uniti.

Come se non bastasse, l’arrivo dell’ex migliore amica di Maja – Shirin (Merve Çakır) – complicherà ulteriormente la situazione, dando vita ad un doloroso triangolo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: triangolo tra Christoph, Selina e Cornelius

L’improvvisa comparsa al Fürstenhof di Cornelius von Thalheim porterà scompiglio non solo nella vita di Maja e Florian, ma anche in quella tra Christoph (Dieter Bach) e Selina (Katja Rosin)!

Per quest’ultima la scoperta che il marito creduto da anni defunto è in realtà vivo e vegeto sarà un vero shock. E ben presto Christoph capirà di dover lottare per non perdere la donna che ama…

Anticipazioni Tempesta d’amore, stagione 17: la guerra tra Christoph e Ariane

Non sarà solo sul fronte sentimentale che Saalfeld si troverà a combattere! La sua guerra contro Ariane (Viola Wedekind), infatti, non solo non si esaurirà con la fine della sedicesima stagione ma raggiungerà livelli mai visti fino ad ora.

Determinato a liberarsi della sua nemica giurata a qualunque costo, Christoph ordirà infatti un perfido piano mirato a far credere alla donna di essere malata terminale. Un intrigo che avrà conseguenze drammatiche…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: nuovi amori per Robert e Vanessa

Tra tanti intrighi e guerre, ci sarà però anche spazio per il romanticismo. Se Robert (Lorenzo Patané) riuscirà finalmente a lasciarsi alle spalle il matrimonio fallito con Eva (Uta Kargel) e ad essere felice al fianco di Cornelia (Beborah Müller), anche Vanessa (Jeannine Gaspár) ritroverà finalmente l’amore!

Dopo aver affrontato un periodo di profonda crisi a causa di gravi problemi fisici, la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) tornerà a sorridere grazie ad un personaggio che abbiamo conosciuto da poco nelle puntate italiane di Tempesta d’amore…

Spoiler Tempesta d’amore, 17^ stagione: grandi novità per Rosalie

L’amore tornerà a sorridere anche a Rosalie (Natalie Alison), che riuscirà a convincere Michael (Erich Altenkopf) a lasciarsi coinvolgere in una relazione con lei. Non sarà però questa l’unica novità! A dispetto di ogni previsione, l’eccentrica Engel avrà infatti un’incredibile occasione professionale che la porterà ad entrare in politica…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: il ritorno di André

Chiudiamo infine con un personaggio storico di cui abbiamo da tempo perso le tracce in Italia: André Konopka (Joachim Lätsch). Dopo un lunghissimo periodo in Olanda, il cuoco farà infatti finalmente ritorno al Fürstenhof, dove dovrà affrontare il suo passato e decidere cosa fare della sua vita…

