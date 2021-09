Nata sotto stelle avverse, quella tra Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Selina von Thalheim (Katja Rosin) sembrava la classica storia d’amore alla “Romeo e Giulietta” con i due innamorati pronti a combattere contro tutto e tutti. Esattamente come nel dramma di Shakespeare, però, per loro non sembra destinato ad esserci un lieto fine… Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore, infatti, tutto cambierà. Ecco cosa accadrà!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Selina lascia Christoph

Il loro è stato amore a prima vista, ma i problemi non hanno tardato a presentarsi. Dopo il loro primo magico incontro, Christoph e Selina si sono infatti velocemente resi conto di essere su fronti opposti a causa di un personaggio molto pericoloso: Ariane von Kalenberg (Viola Wedekind).

L’amicizia della von Thalheim con la dark lady e l’influenza di quest’ultima su di lei hanno infatti a lungo ostacolato la nascita di una relazione tra Saalfeld e la sua amata. Alla fine, però, i sentimenti hanno prevalso e Selina ha deciso di dare la priorità all’albergatore. Non ci vorrà però molto prima che Ariane riesca ancora una volta a mettersi tra loro…

Determinato a liberarsi dell’odiata nemica, Christoph ordirà infatti un perfido piano mirato a piegare la Kalenberg: farle credere di essere malata terminale di cancro! Peccato solo che Selina scoprirà tutto e la delusione sarà tale da spingerla a lasciare il fidanzato.

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: triangolo tra Christoph, Selina e Rosalie

Christoph tenterà in ogni modo di riconquistare la sua amata, che però da lato suo non solo non gli concederà una nuova chance, ma tornerà insieme al marito Cornelius (Christoph Mory), ricomparso improvvisamente al Fürstenhof ad anni di distanza dalla sua presunta morte.

Alla fine, però, la von Thalheim capirà di non amare più come un tempo il coniuge, che lascerà dunque il Fürstenhof chiudendo per sempre il loro matrimonio. Non per questo, però, la donna tornerà da Christoph…

Nel frattempo, infatti, quest’ultimo si avvicinerà ad un personaggio con cui aveva fino ad allora avuto rapporti puramente formali o addirittura di rivalità: Rosalie Engel (Natalie Alison). Tra i due si arriverà infatti ad un bacio nelle cantine del Fürstenhof. Un “incidente” che avrà conseguenze…

Christoph inizierà infatti a provare una forte attrazione per la bella biondina, arrivando a flirtare apertamente con lei e addirittura a convincerla a fare un viaggio insieme a Parigi. Una vicinanza che non passerà inosservata a Selina.

Benché sia stata sua la decisione di troncare la relazione con Christoph, infatti, la von Thalheim riuscirà a fatica a sopportare la vista del suo ex insieme ad un’altra donna, capendo così di essere ancora innamorata dell’albergatore.

