Niente da fare, Felicia Pasamar (Susana Soleto) non vorrà proprio saperne di sposarsi. Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, la donna rifiuterà infatti la proposta nuziale di Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) e si preparerà addirittura a trasferirsi a Santander. Questa mossa genererà diverse dinamiche nelle storie ambientate a calle Acacias…

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di venerdì 17 e sabato 18 settembre 2021

Una Vita, news: ecco perché Marcos chiederà a Felicia di sposarlo

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che Marcos dichiarerà a più riprese di non aver mai smesso di amare Felicia, ossia il suo primo amore di gioventù. In tal senso c’è da dire che la donna sembrerà disposta ad iniziare una relazione con il Bacigalupe, ma tutto si complicherà nel momento in cui Anabel (Olga Haenke) svelerà a tutti i vicini che Ildefonso (Cisco Lara) è stato evirato.

A quel punto, la Pasamar tenderà ad allontanarsi dal conoscente e si prenderà del tempo per riflettere sul da farsi quando l’uomo le regalerà un anello e le chiederà di diventare sua moglie.

Da un lato Marcos si mostrerà paziente nei riguardi di Felicia, dall’altro quest’ultima inizierà a comportarsi in maniera decisamente insolita in seguito alla morte di Ildefonso, che si toglierà la vita – lasciandosi affogare in un lago – quando si diffonderà lo scandalo legato alla sua “impotenza sessuale”.

Di primo acchito, la donna cercherà di consolare la figlia Camino (Aria Bedmar) per la sua recente vedovanza, ma farà un altro gesto inaspettato…

Una Vita, trame: Felicia vende il ristorante a Sabina e Roberto Olmedo

Eh sì: se siete lettori assidui del nostro sito, sapete già che Felicia deciderà di vendere il ristorante Nuovo Secolo XX all’eccentrica Sabina Muñiz (Ana Goya) e, di conseguenza, a Roberto Olmedo (Mikel Larrañaga), il marito della donna. A quel punto, i due nuovi arrivati tenteranno di ambientarsi allo stile di vita di Acacias e potranno contare sulla vicinanza del loro nipote e avvocato Miguel (Pablo Carro).

Al tempo stesso, Marcos ricomincerà a nutrire delle speranze sulla sua storia d’amore con Felicia, soprattutto perché sarà stato lui a consigliarle di vendere l’attività commerciale per riposarsi e stare al suo fianco.

Una Vita, spoiler: Felicia rifiuta la proposta matrimoniale di Marcos!

Le cose non staranno però affatto così ed il povero Bacigalupe Senior dovrà affrontare una cocente delusione…

Vi anticipiamo infatti che Felicia andrà da Marcos e gli dirà che non intende sposarlo. Nonostante le domande dell’uomo, la Pasamar andrà dritta per la sua strada e, in un dialogo successivo, confesserà a Camino che sta pensando di ritornare a Santander, il paese in cui è cresciuta.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Nel frattempo, i telespettatori avranno modo di ascoltare un dialogo tra il delusissimo Marcos e la figlia Anabel, durante il quale la ragazza ricorderà al padre che, anche se la sua storia d’amore non è andata a buon fine, non possono di certo tornare in Messico… Ma per quale motivo? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI