A lungo è stata contesa da due uomini che la amavano alla follia. Proprio quando finalmente farà chiarezza nel suo cuore, però, per lei sarà troppo tardi! Stiamo parlando di Selina von Thalheim (Katja Rosin), che nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore si renderà conto di aver commesso un gravissimo errore! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Selina lascia Christoph

Arrivata al Fürstenhof parecchi mesi fa, Selina ha fin da subito dimostrato di essere una donna di gran cuore, oltre che di sani principi. E sarà proprio il suo rigore morale a portarle delle amare delusioni nella vita privata…

Eh sì, perché non solo la sua migliore amica Ariane (Viola Wedekind) e il fidanzato Christoph (Dieter Bach) si sono rivelati essere dei criminali, ma anche l’ex marito Cornelius (Christoph Mory) l’ha ingannata nel peggiore dei modi facendole credere per anni di essere morto.

La delusione peggiore, però, arriverà tra qualche mese, quando Selina scoprirà che tempo addietro Ariane la avvelenò, mentre Christoph fece credere alla Kalenberg di essere malata terminale di cancro! E a quel punto lo shock sarà tale da spingere la von Thalheim a chiudere i rapporti con entrambi…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Cornelius torna al Fürstenhof

Come prevedibile, Christoph farà di tutto per farsi perdonare dalla fidanzata, che però non solo non ne vorrà sapere, ma inizierà persino una relazione con Cornelius, il marito che per anni aveva creduto morto. Peccato solo che – nonostante gli sforzi – la donna capirà di non riuscire più ad amare il coniuge come un tempo e lo lascerà.

Con il cuore spezzato, Cornelius lascerà dunque il Fürstenhof per iniziare una nuova vita come scrittore in Inghilterra. Non ci vorrà però molto prima che von Thalheim ricompaia ancora una volta all’hotel a cinque stelle…

Come vi abbiamo anticipato, infatti, nel corso della puntata 3722 Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber) si uniranno finalmente in matrimonio: un evento imperdibile per il padre della sposa! e da quel momento cambierà tutto…

Tempesta d’amore, casting news: Selina capisce di amare Cornelius

Ebbene, quando il marito si presenterà al Fürstenhof per presenziare alle nozze della figlia, per Selina sarà come fare un tuffo nel passato: i suoi vecchi sentimenti per il consorte si ripresenteranno infatti più forti che mai, tanto che la donna darà a quest’ultimo un bacio inaspettato!

Ebbene, quel gesto spiazzerà totalmente Cornelius, che – prima di ripartire – spiegherà all’ex moglie di avere una fidanzata che lo aspetta in Inghilterra. Poche settimane dopo, però, l’uomo tornerà nuovamente in visita al Fürstenhof…

Inutile dire che Selina sarà al settimo cielo, ma la sua gioia avrà durata breve: appena arrivato, infatti, Cornelius le annuncerà di aver deciso di sposare la sua editrice! E a quel punto la von Thalheim vedrà cadersi il mondo addosso…

Per lei e Cornelius sarà dunque davvero finita?

