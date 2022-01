Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: MAX non perdona VANESSA

Si fa sempre più appassionante la storia d’amore tra Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Max Richter (Stephan Hartmann). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, per i due innamorati si arriverà infatti ad un confronto a cuore aperto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa non crede a Max

Il tira e molla tra Vanessa e Max prosegue ormai da parecchi mesi, ma la vera svolta è arrivata grazie alla comparsa di Georg Fichtl (Robert Herrmanns). Campione di scherma di grande successo con alle spalle un infortunio molto simile a quello subito dalla Sonnbichler, il nuovo arrivato è subito riuscito a fare breccia nel cuore di quest’ultima. Peccato solo che il suo obiettivo sia di natura tutt’altro che romantica…

Con suo grande orrore, Max ha infatti da qualche giorno scoperto che il rivale in amore ha un piano segreto a dir poco perfido: vincere una scommessa convincendo Vanessa a gareggiare al campionato nazionale di scherma nonostante i suoi problemi di salute.

Il giovane fitness trainer è dunque corso ad avvertire la sua amata, ma lei – ormai completamente succube di Georg – non gli ha creduto, decidendo addirittura di chiudere i rapporti con lui. Come se non bastasse, quando Max ha provato a difendere la ragazza dal criminale, ha finito pure per essere licenziato!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa scopre le bugie di Georg

Insomma, i rapporti tra la Sonnbichler e Richter sono ormai ai minimi storici e nessuno dei due sembra intenzionato a fare un passo verso l’altro. La situazione, però, sta per cambiare radicalmente…

Come vi abbiamo anticipato, tra qualche giorno Vanessa ascolterà infatti la registrazione di una telefonata privata di Georg, scoprendo così le reali intenzioni di quest’ultimo. Sconvolta, la ragazza affronterà dunque il “fidanzato”, che ammetterà candidamente di averla solo usata. E a quel punto la rabbia della Sonnbichler esploderà…

Disgustata dalla meschinità di quell’uomo che fino a poco prima diceva di amarla, Vanessa schiaffeggerà dunque Georg davanti a tutti, rischiando così di perdere pure il lavoro: benché si tratti di un farabutto, Fichtl è infatti un ospite del Fürstenhof e, di conseguenza, intoccabile per una dipendente dell’hotel come la Sonnbichler. Fortunatamente, però, per ogni regola esistono le eccezioni…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Max respinge Vanessa

Inizialmente sconvolto dal comportamento della giovane concierge, Werner (Dirk Galuba) si dimostrerà infatti molto comprensivo non appena la ragazza gli spiegherà la situazione. Il risultato? Non solo non licenzierà Vanessa, ma deciderà anche di riassumere Max.

Insomma, tutto ormai sembrerà essersi sistemato per il meglio, tanto che la Sonnbichler si precipiterà da Richter nella speranza di riappacificarsi con lui. La attende però una doccia fredda: troppo ferito per la mancanza di fiducia di Vanessa, Max non riuscirà infatti a perdonare quest’ultima e le ribadirà di voler mantenere le distanze!

Riuscirà la Sonnbichler a riconquistare il fitness trainer o sarà ormai troppo tardi?