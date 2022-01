Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: la gelosia di VANESSA

Se perdonare un tradimento non è certo semplice, superare l’accaduto lo è ancora di più. Lo sa bene Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár), che nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore si troverà a fare i conti con continui e dolorosi sospetti nei confronti di Max Richter (Stephan Hartmann)… Ecco dunque cosa sta accadendo negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Max tradisce Vanessa

Nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia Vanessa e Max sembrano ancora ben lontani dal diventare una coppia. Ciononostante, non manca molto al momento in cui i due ragazzi capiranno finalmente di essere fatti l’uno per l’altro e inizieranno una relazione. L’idillio, però, non durerà a lungo…

I problemi inizieranno quando la Sonnbichler scoprirà che il fidanzato le ha mentito riguardo al suo desiderio di avere una famiglia con lei: Richter, infatti, non ha nessuna intenzione di diventare padre. Ferita per quel crudele inganno, la ragazza prenderà temporaneamente le distanze dal fidanzato… con conseguenze inaspettate!

Mentre Vanessa penserà a come superare la delusione ricevuta, infatti, Max penserà bene di “distrarsi” tradendo la fidanzata con un’altra donna! Come se non bastasse, il fitness trainer non confesserà la scappatella alla sua amata, che verrà a conoscenza della verità solo grazie al fratello del ragazzo: Gerry (Johannes Hut). E, inutile dirlo, da delusione sarà enorme…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Vanessa e Max tornano insieme

Sconvolta per il comportamento del compagno, la Sonnbichler troncherà dunque di netto la loro relazione e a nulla varranno i disperati tentativi di Richter di ottenere il suo perdono. Ancora una volta, però, nell’equazione si inserirà Gerry…

Determinato a rimediare alla situazione, il fratello di Max tenterà dunque di far riappacificare i due ex, arrivando addirittura a mettere in pericolo la sua stessa vita nell’impresa. Ebbene, il suo sacrificio funzionerà! La comune preoccupazione per Gerry porterà infatti Max e Vanessa a riappacificarsi e decidere di concedersi una nuova chance. Problemi finiti? Purtroppo no!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Vanessa non si fida di Max

Nonostante i buoni propositi, infatti, la Sonnbichler non riuscirà a dimenticare l’accaduto e vivrà nel costante terrore che Richter possa nuovamente tradirla. Nonostante i tentativi di Alfons (Sepp Schauer) di tranquillizzarla, la ragazza continuerà dunque a venire rosa dalla gelosia ogni volta che vedrà il suo amato in compagnia di una donna…

Ebbene, la situazione finirà velocemente fuori controllo: ogni volta che Max sarà insieme ad un’ospite dell’hotel o una collega, Vanessa andrà nel panico e arriverà a compiere gesti eclatanti per “marcare il territorio”, mettendo nei guai se stessa ad il fidanzato.

Determinato a mettere fine a quella situazione impossibile, Richter affronterà la compagna, scoprendo così il motivo di quei comportamenti apparentemente assurdi. Benché ferito dalla mancanza di fiducia della sua amata, Max sarà determinato a lottare per il loro rapporto… costi quel che costi! E così il fitness trainer farà a Vanessa una proposta davvero inaspettata…