Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: attentato contro CHRISTOPH

Ad Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) non mancano certo i motivi per odiare Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, però, l’albergatore colpirà la sua acerrima nemica nel suo punto più debole: l’amore per Robert Saalfeld (Lorenzo Patané). E a quel punto la furia della dark lady esploderà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Robert scopre le bugie di Ariane

Da mesi ormai vi parliamo della scandalosa storia d’amore tra Robert e Ariane. Separatosi da Cornelia (Deborah Müller) a causa di un crudele intrigo della Kalenberg, Saalfeld inizierà infatti una relazione con quest’ultima… e non procederà con prudenza!

Quando la fidanzata gli comunicherà di essere incinta, infatti, l’albergatore non esiterà a farle una proposta di matrimonio, accettando persino di celebrare la cerimonia dopo pochi giorni. Una decisione impulsiva che scatenerà la reazione di Werner (Dirk Galuba).

Deciso ad impedire un’unione che sarebbe catastrofica per il figlio e la famiglia, l’anziano albergatore unirà infatti le forze con Christoph per trovare delle prove che incastrino finalmente Ariane per i suoi crimini. E questa volta ci riusciranno!

Grazie all’intervento di Christoph, la Kalenberg verrà infatti arrestata proprio il giorno delle sue nozze, mentre Robert aprirà così finalmente gli occhi su chi sia realmente la donna che stava per sposare. E non è finita qui! Dopo qualche giorno, infatti, verrà alla luce un’altra terribile verità…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Ariane prova a uccidere Christoph

Come vi abbiamo anticipato, la dark lady verrà rilasciata poco dopo il suo arresto e potrà dunque tornare al Fürstenhof nella speranza di riconquistare Robert: dopo tutto, infatti, quest’ultimo è il padre del figlio che porta in grembo! Ma sarà vero?

Ovviamente la risposta è “no”! Ben presto Robert scoprirà infatti che la gravidanza è in realtà l’ennesima bugia di Ariane, che ha finto di essere incinta solo per legarlo a sé. Il risultato? L’uomo troncherà ogni rapporto con l’ex fidanzata, mentre quest’ultima avrà un nuovo motivo per odiare Christoph: è stato infatti quest’ultimo a smascherare l’inganno della finta gravidanza!

E così, quando la donna vedrà l’albergatore chiacchierare allegramente con Paul (Sandro Kirtzel) proprio sotto il balcone della stanza in cui si trova, verrà presa da un raptus omicida e farà cadere una pesante fioriera proprio sopra l’uomo!

Ebbene, grazie alla prontezza di riflessi di Paul – che spingerà l’ex cognato appena in tempo – Christoph si salverà in extremis. A quel punto, però, Saalfeld sarà più determinato che mai a fare in modo che Ariane finisca in carcere… e ci resti! Ci riuscirà?

(Puntate 3778-80, in onda in Germania dal 25 febbraio al 3 marzo 2022)