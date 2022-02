Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: ultimo confronto tra ROBERT e ARIANE

Mai la linea tra amore ed odio è stata così sottile! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) passerà infatti dal voler trascorrere il resto della propria vita al fianco di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)… all’odiare quest’ultima più di qualunque altra cosa al mondo. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: CHRISTOPH decide di lasciar morire ARIANE!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Werner fa arrestare Ariane

Quando Ariane ha deciso di conquistare Robert, penserà di poter utilizzare gli stessi metodi da lei usati con successo nei suoi giochi di potere. Purtroppo per lei, però, i sentimenti seguono altre regole rispetto agli affari…

Non appena Saalfeld scoprirà di quali crimini e bugie si è macchiata la donna, infatti, non solo annullerà le loro imminenti nozze, ma chiuderà definitivamente i rapporti con lei. Nemmeno allora, però, la Kalenberg si arrenderà…

Fuori di sé dalla rabbia, Ariane commetterà infatti un gesto impulsivo che le costerà parecchio: minaccerà Cornelia (Deborah Müller). Il risultato? Temendo che la dark lady possa rappresentare un pericolo per i suoi cari, Werner (Dirk Galuba) rilascerà alla polizia una falsa dichiarazione per far arrestare la Kalenberg!

L’incubo sarà dunque finito? Purtroppo la risposta è “no”…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Robert incontra Ariane in carcere

Come prevedibile, infatti, Ariane non avrà nessuna intenzione di arrendersi e assumerà Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) come avvocato difensore. Sfruttando la sua vicinanza a Paul (Sandro Kirtzel) e ai Saalfeld, la giovane donna sarà infatti nella migliore posizione per smascherare il bluff di Werner.

Mentre Constanze inizierà le sue indagini, Robert e Cornelia avranno altro a cui pensare: vorranno scoprire se sono davvero fratello e sorella. Settimane prima, infatti, un test del DNA li aveva costretti a lasciarsi. Ancora una volta, però, c’era dietro lo zampino di Ariane!

Ebbene, un nuovo esame genetico chiarirà una volta per tutte questo terribile equivoco ed i due innamorati potranno così tornare insieme. Robert e Cornelia non faranno in tempo a godersi la ritrovata felicità che Ariane rovinerà l’atmosfera…

La dark lady chiederà infatti un incontro in carcere con Robert… e lui accetterà! Sarà così che tra Saalfeld e la Kalenberg si arriverà ad un ultimo, tesissimo confronto. Cosa accadrà durante questa attesissima resa dei conti?

(Puntate 3783-5, in onda in Germania dal 7 al 9 marzo 2022)