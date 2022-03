Anticipazioni puntate tedesche Tempesta d’amore: momento di follia per CORNELIA

Riuscite ad immaginare Cornelia Holle (Deborah Müller) nel ruolo della killer di ghiaccio e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) in quello di povera vittima? Ebbene, per quanto possa sembrare impossibile, questo scenario non è molto diverso da ciò che accadrà nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ariane rovina la vita di Cornelia

Ariane e Cornelia non sono mai state amiche, ma nemmeno nemiche mortali… almeno fino ad ora! Se in Italia questi due personaggi non hanno avuto molte occasioni di interagire, in Germania la situazione è infatti decisamente diversa…

Il momento della svolta arriverà quando la Kalenberg si innamorerà improvvisamente di Robert (Lorenzo Patané), che però, come sappiamo, è da tempo felicemente fidanzato con Cornelia. Non per questo, però, la dark lady si fermerà…

Determinata a conquistare l’uomo che ama a qualunque costo, Ariane non esiterà a falsificare un test del DNA per far credere che Robert e Cornelia siano fratelli. Non contenta, la perfida dark lady inscenerà un tentato suicidio della Holle nella speranza di far rinchiudere quest’ultima in una clinica psichiatrica.

Insomma, la Kalenberg riuscirà a distruggere la vita della povera Holle per poi passare alla seconda fase del suo piano: conquistare Robert. Un’impresa che si rivelerà tutt’altro che difficile! A dispetto delle aspettative, infatti, Saalfeld si getterà più che volentieri tra le braccia di Ariane, arrivando addirittura a chiederle di sposarlo! Per fortuna, però, non si giungerà mai al momento del fatidico “sì”…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Ariane torna dalla prigione

Grazie agli sforzi di Werner (Dirk Galuba), Robert capirà infatti appena in tempo di essere sul punto di commettere un terribile errore e annullerà il matrimonio. Poco dopo l’uomo scoprirà anche i terribili intrighi con cui la Kalenberg è riuscita a separarlo da Cornelia e a quel punto chiuderà ogni rapporto con Ariane. Lei, però, non si arrenderà…

Dopo un breve periodo in prigione, la dark lady si ripresenterà infatti a sorpresa al Fürstenhof e fin da subito sarà chiaro che il suo obiettivo è uno solo: riconquistare Robert. Eh sì, avete capito bene: nonostante tutto quello che è successo tra loro, la Kalenberg sarà convinta che Saalfeld possa ancora perdonarla e tornare con lei. E per convincerlo non esiterà a fargli una proposta a dir poco inaspettata: tutte le azioni del Fürstenhof in cambio del suo amore!

Inutile dire che Robert resterà sconvolto dal “baratto” propostogli dalla dark lady e rifiuterà sdegnato la proposta, nonostante i tentativi di Werner di convincerlo a prendere per lo meno in considerazione l’opzione di fingersi innamorato della Kalenberg per il bene della famiglia.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Cornelia vicina a uccidere Ariane

A quel punto i Saalfeld saranno costretti ad accettare la presenza di Ariane al Fürstenhof. Una convivenza difficile da gestire soprattutto da parte di Cornelia. Terrorizzata dalla dark lady, la Holle vivrà infatti nel timore che quest’ultima possa farle nuovamente del male. E così, quando si troverà di fronte la rivale dopo aver udito degli “spari”, reagirà aggredendo la Kalenberg con dello spray al peperoncino.

Di per sé l’incidente non avrà gravi conseguenze, ma Ariane sfrutterà l’occasione per vendicarsi della rivale in amore: la denuncerà alla polizia per lesioni personali e ne chiederà il licenziamento dal Fürstenhof!

Il risultato? Cornelia sarà così fuori di sé dalla rabbia che – quando si troverà improvvisamente Ariane davanti alla propria auto – verrà colta da un raptus omicida. Fortunatamente la Holle si fermerà appena prima di investire la Kalenberg, ma ciononostante il suo momento di follia le costerà caro…

(Puntate 3799-3807, in onda in Germania dal 1° al 13 aprile 2022)