Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: l’inganno di JOSIE

Non c’è stata stagione di Tempesta d’amore senza un triangolo che coinvolgesse i due protagonisti. Se Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber) si troveranno ad affrontare la presenza di rivali in amore solo nella seconda metà della diciassettesima stagione, però, per Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee (Lena Conzendorf) le cose andranno diversamente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: ROBERT e ARIANE, resa dei conti finale!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: triangolo tra Paul, Josie e Constanze

Da tempo ormai vi abbiamo anticipato che la diciottesima stagione di Tempesta d’amore (iniziata ormai da qualche mese in Germania) sarà incentrata su una nuova coppia di personaggi: Paul Lindbergh e Josie Klee.

Se il primo non ha bisogno di presentazioni in quanto personaggio storico della soap, la seconda è invece un volto nuovo. Si tratta infatti della figlia biologica di Erik Vogt (Sven Waasner), concepita da quest’ultimo insieme a Yvonne Klee (Tanja Lanäus).

Ebbene, la ragazza giungerà al Fürstenhof per iniziare una formazione come cuoca sotto la guida di André Konopka (Joachim Lätsch) e si innamorerà a prima vista di Paul. Peccato che non solo quest’ultimo non ricambierà il suo interesse, ma inizierà invece una relazione con la bella e cinica sorellastra di Maja: Constanze von Thalheim. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Constanze sospetta di Josie

Benché con il cuore a pezzi, Josie non avrà altra scelta se non tentare di reprimere i propri sentimenti e assistere impotente alla fortuna della sua rivale. L’ironia della sorte vorrà però che Paul elegga proprio la giovane Klee a propria amica e confidente, tanto da rivelarle il suo più oscuro segreto: è un assassino!

E Constanze? Come prevedibile, quest’ultima non sarà particolarmente felice nel vedere che il fidanzato trascorre così tanto tempo in compagnia di un’altra donna e non le ci vorrà molto per intuire che Josie si è innamorata del “suo” Paul!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Josie e Gerry si fingono una coppia

A quel punto la Klee dovrà correre ai ripari e – complice una bugia di emergenza detta da Erik per proteggerla – sosterrà di fronte a Lindbergh di essere effettivamente innamorata, ma non di lui… bensì di Gerry (Johannes Hut)!

Ebbene, quando quest’ultimo scoprirà di essere stato coinvolto in un inganno, ne sarà tutt’altro che felice. Gli basterà però scoprire che l’idea è venuta dalla sua amata Shirin (Merve Cakir) per accettare di prestarsi alla farsa…

Sarà così che Josie e Gerry inizieranno a fingersi una coppia, riuscendo a risultare più convincenti del previsto. Purtroppo, però, questa recita mostrerà ben presto i suoi limiti…