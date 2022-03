Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: avvicinamento tra FLORIAN e SHIRIN

Un doppio triangolo tra per stravolgere le vite dei protagonisti della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore. Nelle prossime puntate italiane, infatti, la storia d’amore di Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber) vedrà l’intromissione di ben due “terzi incomodi”… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Selina ripudia Ariane! E Christoph…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Maja e Hannes tornano insieme

Maja e Florian si amano e questo è un dato di fatto. Di fronte all’odio tra le loro famiglie, però, nemmeno i sentimenti hanno potuto nulla. È stato così che i due protagonisti hanno loro malgrado deciso di lasciarsi e provare a procedere per direzioni diverse nelle loro vite. I due, però, non rimarranno soli a lungo…

Come sappiamo, alcuni giorni fa è infatti improvvisamente comparso Hannes Fröhlich (Pablo Konrad), primo fidanzato di Maja scomparso misteriosamente nel nulla anni prima. E il suo obiettivo è stato chiaro fin da subito: rivelare la verità su quanto accaduto al momento della sua scomparsa e, soprattutto, riconquistare la von Thalheim! Obiettivo che gli riuscirà in pieno di raggiungere…

Superato lo shock iniziale, Maja scoprirà infatti che la vecchia complicità con il suo ex non è mai svanita e inizierà a trascorrere ogni istante libero con quest’ultimo, con cui riesploderà l’amore! E Florian?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin prova a baciare Florian

Come prevedibile, il bel guardacaccia non prenderà bene la novità. Benché lui e Maja non siano più una coppia, infatti, il giovane Vogt non ha mai smesso di amarla e vederla insieme ad un altro gli spezzerà il cuore.

Il risultato? Deciso a distrarsi da quelle insopportabili pene d’amore, Florian inizierà a trascorrere sempre più tempo con Shirin (Merve Çakır), con cui nel frattempo ha stretto una bella amicizia. E così, come ringraziamento per l’aiuto della Ceylan con le sue attività di guardia forestale, Vogt non esiterà ad invitarla a cena a casa sua.

Quest’invito metterà la ragazza di fronte ad un terribile dilemma…

Come sappiamo, infatti, Shirin è da tempo segretamente innamorata di Florian, ma ha sempre represso i propri sentimenti per non ferire Maja. Di fronte ad un invito a cena la ragazza si troverà così combattuta tra il desiderio di trascorrere del tempo con il suo amato e la lealtà verso Maja. Cosa prevarrà?

Ebbene, alla fine la Ceylan accetterà di andare a cena con Florian ed i due trascorreranno una bellissima serata insieme. Quando il bel guardacaccia si addormenterà sul divano, però, la ragazza non riuscirà più a trattenere i propri sentimenti e proverà a baciarlo… proprio mentre lui si sveglierà di colpo! Come reagirà Florian di fronte a quel gesto inaspettato?