Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: il trailer di anticipazioni

Amori, tradimenti, drammi e vendette attendono i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore nelle prossime settimane. A rivelarcelo è un trailer rilasciato recentemente in Germania che svela particolari inediti su quanto accadrà nella prossima stagione della soap… Ecco dunque gli spoiler contenuti nel nuovo trailer di Sturm der Liebe!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Paul e Josie tra amore e drammi

Come prevedibile, buona parte del trailer è incentrato sui due protagonisti: Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee (Lena Conzendorf). Il filmato mostra infatti i momenti attesissimi (e di cui vi abbiamo parlato qualche settimana fa) dell’esplosione dell’amore tra i due ragazzi: dal loro primo bacio, alle reciproche dichiarazioni, alla promessa di diventare una coppia. Qualcosa, però, andrà storto…

Poco dopo aver giurato a Josie di voler stare insieme a lei e di essere pronto a lasciare Constanze von Thalheim (Sophia Schiller), Paul scoprirà infatti che quest’ultima ha avuto un drammatico incidente. Incidente che – c’è da scommetterci – complicherà non poco le cose tra i due protagonisti…

Trailer Tempesta d’amore, 18^ stagione: il gran finale di Ariane

Oltre a nuovi amori, la diciottesima stagione porterà anche uno dei momento più attesi degli ultimi mesi: la fine di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). Dopo aver seminato terrore e morte in quel del Fürstenhof per più di un anno, nelle prossime puntate tedesche della soap la perfida dark lady otterrà infatti la meritata punizione…

Il trailer mostra infatti Christoph (Dieter Bach) tendere una trappola alla sua nemica mortale per poi – poco dopo – dire a quest’ultima che ormai per lei è finita. In un’altra scena assisteremo al verdetto di un giudice che condannerà Ariane all’ergastolo con tanto di misure di sicurezza speciali. Insomma, sembra proprio che per la Kalenberg arriverà l’uscita di scena definitiva! Staremo a vedere…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: triangolo tra Christoph, Yvonne e Erik

Se da una parte vincerà la sua lunga guerra con Ariane, Christoph si troverà però suo malgrado invischiato in un’altra battaglia… questa volta sentimentale! Come vi abbiamo anticipato, l’albergatore ritroverà l’amore al fianco di Yvonne Klee (Tanja Lanäus), la madre della neoprotagonista Josie. Peccato solo che lei sia innamorata di Erik (Sven Waasner)!

Esplorerà il triangolo? Ebbene, sembra proprio di sì! Il trailer mostra infatti Saalfeld affrontare la fidanzata, chiedendole senza troppi giri di parole cosa ci sia tra lei e Vogt. E, poco dopo, vedremo un bacio appassionato tra questi ultimi…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: triangolo tra Michael, Rosalie e Carolin

Passiamo ad un altro triangolo di cui ci siamo già occupati recentemente: quello tra Michael (Erich Altenkopf), Rosalie (Natalie Alison) e Carolin (Katrin Anne Heß). Come vi abbiamo anticipato, benché felice al fianco della Engel, il medico perderà la testa per la Lamprecht, sua vecchia amica ricomparsa improvvisamente nella sua vita.

Ebbene, nel trailer vedremo come Carolin inviterà (con successo) Michael a baciarla, mentre poco dopo l’uomo vedrà la sua “sua” Rosalie flirtare esplicitamente con un altro uomo. Insomma, gli ingredienti per un triangolo davvero esplosivo ci sono tutti!

Tempesta d’amore, trailer 18^ stagione: Shirin lascia Henning per Gerry?

Rimanendo in tema di intrecci amorosi, sembra proprio che Shirin (Merve Çakır) capirà finalmente che il suo cuore appartiene a Gerry (Johannes Hut) e non a Henning (Matthias Zera). Il trailer mostra infatti la ragazza mentre si avvicina pericolosamente al fratello di Max, arrivando a baciarlo… proprio mentre nella stanza entrerà il fidanzato!

E non è finita qui! Nella scena successiva vedremo infatti la Ceylan dire senza mezzi termini a Henning che quest’ultimo merita di avere al proprio fianco una donna che lo ama con tutto il cuore. Insomma, tra lei e von Thalheim sembra davvero finita…