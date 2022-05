Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la proposta di matrimonio di HANNES a MAJA

Quando un amore dura da una vita, pensare al grande passo è naturale… o forse no? Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore emergerà che Hannes Fröhlich (Pablo Konrad) e Maja von Thalheim (Christina Arends) hanno idee molto diverse a riguardo. Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Hannes vuole sposare Maja

Quello tra Maja e Hannes fu il classico grande amore di gioventù. All’epoca i due ragazzi erano convinti che sarebbero stati insieme per sempre, ma poi – a causa dell’intromissione della famiglia di lei – tutto finì e il giovane Fröhlich fu costretto a lasciare la fidanzatina per trasferirsi negli Stati Uniti.

Benché da allora siano passati parecchi anni, Hannes non ha mai dimenticato la prima ragazza che gli rubò il cuore e così qualche settimana fa ha deciso di attraversare mezzo mondo per tornare da lei nella speranza di riconquistarla.

Come sappiamo, il piano è andato in porto: complice il desiderio di dimenticare Florian (Arne Löber), Maja ha effettivamente (ri)cominciato una relazione con Hannes. Ebbene, tra i due fidanzati le cose sembrano andare a gonfie vele, tanto che Fröhlich sta pensando di chiedere alla sua bella di sposarlo! Le cose, però, non andranno esattamente secondo i piani…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja e Hannes vittime di un terremoto

Nella speranza di regalare alla sua bella una proposta di matrimonio indimenticabile, Hannes organizzerà un’escursione in montagna nei luoghi preferiti della sua amata. Purtroppo, però, quella che doveva essere una gita romantica rischierà di trasformarsi in tragedia…

A causa di un’improvvisa scossa di terremoto, i due ragazzi rimarranno infatti intrappolati in una grotta senza avere possibilità di allertare i soccorsi. Proprio quando la situazione diventerà critica e per i due sfortunati escursionisti non sembreranno più esserci speranze, però, accadrà un vero e proprio miracolo!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Hannes chiede a Maja di sposarlo

Grazie al legame magico che lo unisce a Maja, Florian intuirà infatti che quest’ultima si trova in pericolo e si precipiterà a cercarla, arrivando a mettere a rischio la sua stessa vita nell’impresa. Grazie al suo coraggioso intervento, il giovane forestale salverà dunque la vita sia ai due escursionisti. E da quel momento, nulla sarà più come prima…

Mentre Florian capirà di essere destinato ad amare per sempre la “sua” Maja e anche quest’ultima si renderà conto di quanto sia forte il suo legame con l’ex fidanzato, Hannes deciderà di non indugiare ulteriormente nel chiedere la mano della sua bella…

Sarà così che il giovane Fröhlich farà alla von Thalheim una proposta di matrimonio, lasciando la ragazza letteralmente a bocca aperta! Superata la sorpresa, però, per la ragazza arriverà il momento di dare una risposta. E non sarà quella sperata dal povero Hannes…