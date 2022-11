Un drammatico colpo di scena sta per stravolgere la love story di Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer). Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore – proprio quando i due sembravano poter presto tornare insieme – una tragedia rischierà di rovinare per sempre il loro legame… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Eleni ha un incidente

Con la storia d’amore tra i protagonisti Josie (Lena Conzendorf) e Paul (Sandro Kirtzel) ormai giunta alle battute finali, in Germania sta tenendo banco la storyline romantica incentrata su Christoph e Alexandra.

Come vi abbiamo anticipato, i due furono a lungo fidanzati, ma poi Saalfeld chiuse la relazione per sposare la ricchissima Xenia (Elke Winkens), mentre la Schwarzbach si consolò tra le braccia di Markus (Timo Ben Schöfer), con cui mese su una famiglia ed ebbe ben tre figli.

Quando però Christoph e Alexandra si ritroveranno, i vecchi sentimenti riesploderanno, tanto che la donna lascerà il marito per Il suo ex. Una fuga d’amore che durerà poco: Markus costringerà la moglie a tornare con lui e inizierà una guerra senza esclusione di colpo contro Christoph. Guerra che farà anche vittime innocenti…

Quando Saalfeld colpirà il nemico accusandolo di falso in bilancio e otterrà una perquisizione dei suoi uffici e alloggi privati, tra l’albergatore e Schwarzbach si arriverà infatti ad una colluttazione, che finirà per coinvolgere anche la primogenita di Alexandra: Eleni (Dorothée Neff). Nel tentativo di separare i due uomini, la ragazza cadrà infatti rovinosamente le scale, battendo la testa. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph si riavvicina a Alexandra

Trasportata immediatamente in ospedale, Eleni subirà un intervento d’urgenza che le salverà la vita, ma non risolverà totalmente la situazione. Per poter tornare ad essere quella di prima, infatti, la giovane donna necessiterà di cure molto costose. Cure che i suoi genitori non potranno pagare…

A quel punto Alexandra sprofonderà nella disperazione più completa e sfogherà la sua rabbia contro la persona che ritiene responsabile dell’accaduto: Christoph! Profondamente colpito dalle accuse della sua amata, quest’ultimo proverà in tutto i modi a farsi perdonare, offrendosi di pagare uno specialista negli Stati Uniti affinché si prenda cura di Eleni. Basterà?

Nonostante la gravità della situazione, inizialmente la Schwarzbach rifiuterà sdegnata l’offerta del suo ex, su cui riverserà tutta la sua rabbia e frustrazione. Poco dopo, però, la donna si renderà conto che l’albergatore rappresenta l’unica chance di Eleni di riprendersi. E così, seppur a denti stretti, accetterà l’aiuto di Saalfeld…

Ebbene, non solo Christoph manterrà fede alla propria parola, ma non porrà nessuna condizione al suo aiuto, sorprendendo positivamente Alexandra. Sarà così che quest’ultima si riavvicinerà all’albergatore, tanto da consentirgli di fare visita ad Eleni (che, come sappiamo, potrebbe essere figlia biologica proprio di Saalfeld)! Un riavvicinamento che non passerà inosservato…

(Puntate 3948-51, in onda in Germania dal 14 al 21 dicembre 2022)