Tempesta d’amore: Selina bacia Cornelius! E lui… | Anticipazioni italiane

Un inaspettato ritorno di fiamma sta per stravolgere gli equilibri al Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Selina von Thalheim (Katja Rosin) capirà di non aver mai smesso di amare Cornelius (Christoph Mory) e tenterà il tutto per tutto pur di riconquistarlo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina e Cornelius si riavvicinano

Non tutte le storie d’amore sono destinate a concludersi con un lieto fine: una categoria a cui sembrava destinata ad appartenere anche quella di Selina e Cornelius. Innamoratissimi e con tre figli a legarli, i due furono forzatamente separati quando l’uomo decise di simulare la propria morte e sparire nel nulla.

Convinta che l’amatissimo marito sia defunto, con gli anni la von Thalheim si è nuovamente aperta all’amore, iniziando una relazione con Christoph Saalfeld (Dieter Bach). E così, quando ha poi scoperto che in realtà Cornelius è vivo e l’ha ingannata, la donna si è trovata di fronte ad una difficile scelta…

Come sappiamo, all’epoca Selina si era convinta di non amare più il marito, che è dunque partito per l’Inghilterra per rifarsi una vita. In occasione delle nozze di Florian (Arne Löber) e Maja (Christina Arends), però, i due ex coniugi non solo si ritroveranno l’uno di fronte all’altra, ma scopriranno di non aver mai perso la loro intesa…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Selina sorprende Cornelius con un bacio

Ebbene, i romantici momenti passati insieme durante il ricevimento nuziale della loro amatissima figlia finiranno per risvegliare in Selina quei sentimenti che credeva essere scomparsi. Il momento della svolta arriverà però quando la donna avrà modo di leggere la bozza della biografia scritta dell’ex marito…

La descrizione del dramma emotivo e sentimentale vissuto da Cornelius colpirà infatti a tal punto Selina da spingerla a baciare quest’ultimo! Inutile dire che l’uomo resterà spiazzato da quel gesto improvviso: non solo pochi mesi prima aveva visto fallire i suoi innumerevoli tentativi di riconquistare la moglie, ma nel frattempo ha trovato una nuova compagna.

Delusa dalla reazione del suo amato, Selina cercherà di minimizzare l’accaduto, descrivendo il suo bacio come un semplice gesto d’impulso. In cuor suo, però, la donna saprà di non potersi arrendere: riuscirà a riconquistare il suo grande amore o sarà ormai troppo tardi?