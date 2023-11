La Promessa anticipazioni: Lorenzo ed Elisa sono amanti, colpo di scena!

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, i telespettatori avranno modo di conoscere Elisa de la Vega (Lisi Linder), la Baronessa di Grazalema. Tra gli eredi del defunto barone Juan (Alberto Gonzalez), la donna instaurerà fin da subito un rapporto conflittuale con il capitano Lorenzo de la Mata (Guillermo Mariotto), ma non bisognerà affatto fidarsi delle apparenze…

La Promessa, news: chi è Elisa?

Per prima cosa, è bene precisare che la dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e Lorenzo resteranno esterrefatti quando, all’apertura del testamento, il notaio farà loro sapere che Juan ha lasciato loro le sue tenute mentre alla sconosciuta Elisa i suoi soldi liquidi. Dato che non avrà mai sentito parlare della donna, Cruz penserà bene di invitare la Baronessa di Grazalema a La Promessa, dandole ospitalità per tenerla più vicina a sé.

Una scelta che si rivelerà fastidiosa: Elisa infatti rivelerà a Cruz di essere stata un amore di gioventù del marito Alonso (Manuel Regueiro), che alla presenza della moglie smetterà di darle del tu; inoltre la De La Vega non avrà problemi ad ammettere di essere stata un amante di Juan fino al giorno della sua morte, motivo per cui Cruz penserà che Elisa si sia avvicinata al padre soltanto per spillargli l’eredità…

La Promessa, trame: Cruz chiede a Lorenzo di aiutarla ad uccidere Elisa

Mossa da tutti questi sospetti, Cruz chiederà dapprima ad Alonso di cercare di convincere Elisa a scambiare una delle tenute di Juan con i soldi liquidi che ha ricevuto in eredità. Nel momento in cui la Baronessa non accetterà la proposta, Cruz deciderà di passare alle maniere forti e punterà su Lorenzo, il quale avrà più volte apostrofato la De La Vega con dei termini poco lusinghieri, dandole persino della donnaccia di fronte a diversi presenti.

Mostrando il suo vero volto, Cruz domanderà a Lorenzo di aiutarla ad uccidere Elisa, specificando però che la sua morte dovrà essere fatta passare come un incidente. Proposta che lo stesso Lorenzo accetterà, dopo qualche giorno di riflessione, ma il tutto farà parte di un grosso inganno…

La Promessa, spoiler: colpo di scena, Lorenzo ed Elisa sono amanti!

Eh sì: a sorpresa, verrà mostrato ai telespettatori un dialogo tra Lorenzo ed Elisa, nel quale la seconda si mostrerà divertita all’idea che Cruz voglia ucciderla. Come se non bastasse, la De La Vega dirà al capitano di avere quasi creduto agli insulti che le ha rivolto in più occasioni e, dichiarando di essere una “cattiva ragazza”, gli darà un appassionato bacio sulle labbra.

Una scena dalla quale emergerà che Lorenzo ed Elisa sono amanti e che stanno portando avanti una sorta di piano ai danni di Cruz. Una macchinazione vera e propria che, col trascorrere degli episodi, porterà Cruz a perdere più volte il controllo! E le conseguenze saranno decisamente drammatiche… Seguici su Instagram.