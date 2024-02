Tempesta d’amore: Henning perde tutto. E ora? | Anticipazioni italiane

Fino a qualche mese fa Henning von Thalheim (Matthias Zera) aveva tutto: il lavoro dei suoi sogni e l’amore della sua vita. Ora, però, tutto è cambiato. Dopo aver perso Shirin (Merve Cakir), il bel sommelier sta vedendo crollare anche le sue certezze professionali. E nei prossimi giorni la situazione rischierà di precipitare… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Henning rischia il lavoro

Bello, ricco e talentuoso, al Fürstenhof Henning aveva trovato la definitiva incoronazione come sommelier di un hotel a cinque stelle. Se nessuno ha mai messo in dubbio le sue capacità, però, altrettanto non si può dire del suo costo!

Arrivata a Bichlheim per rivedere i conti del Fürstenhof, Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) ha infatti subito identificato il giovane von Thalheim come una facile fonte di risparmio, decidendo di tagliare la sua posizione. Fortunatamente per il sommelier, però, Constanze (Sophia Schiller) e Paul (Sandro Kirtzel) sono intervenuti in suo aiuto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Henning rischia di perdere tutto

Come sappiamo, Paul è riuscito a bloccare il licenziamento del cugino della fidanzata convincendo i Saalfeld ad approvare un progetto per cui il talentuoso sommelier è indispensabile: una serie di eventi di degustazione di vini e praline di cioccolato. Peccato solo che tutto andrà storto…

Sì, perché non solo la fornitura di vini non arriverà in tempo per l’evento, ma nemmeno Josie (Lena Conzendorf) – incaricata di fornire le praline – si presenterà! Distrutta dalla scoperta di non essere figlia di Erik (Sven Waasner), la ragazza sprofonderà infatti in una spirale di depressione che le impedirà di lavorare.

Henning è dunque destinato a perdere tutto? Per ora vi anticipiamo che – proprio nel momento peggiore – il giovane uomo riceverà una sorpresa inaspettata dalla vita…