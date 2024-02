Terra Amara anticipazioni: Hakan salva Fikret e Cetin, ma c’è un mistero…

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, un salvataggio in Libano sembrerà far cambiare definitivamente a Fikret Fekeli (Furkan Palali) sul conto di Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol). Non a caso, almeno per il momento, il nipote di Lütfiye (Hulya Darcan) sceglierà di non rivelare a Zuleyha Altun Yaman (Hilal Altinbilek) che l’uomo ha mentito a tutti quanti sulla sua vera identità, spacciandosi per Mehmet Kara. Andiamo dunque con ordine per capire effettivamente che cosa succederà…

Terra Amara, news: Zuleyha “dubbiosa” chiede aiuto a Fikret

Se avete avuto modo di leggere i nostri post precedenti, sapete tutti quanti che Zuleyha avrà sempre più dubbi sul conto del socio “Mehmet” e non riterrà del tutto impossibile che sia il “nemico” Hakan Gümüşoğlu, come invece Fikret ha sempre sospettato. Proprio per tale ragione, la Yaman chiederà al giovane Fekeli di partire a Beirut in Libano, luogo dove ha vissuto per tanti anni il misterioso antagonista ed ex socio del defunto Demir (Murat Unalmis).

Preso dalla voglia di proteggere la donna, Fikret partirà alla volta del Libano in compagnia del fidato Çetin (Aras Senol) e lì, tramite un articolo di giornale scritto in francese con allegata una fotografia, avrà la certezza del fatto che “Mehmet” è proprio Hakan. Questa scoperta però non potrà essere rivelata subito a Zuleyha poiché in quei momenti in Libano scoppierà una guerra civile, che impedirà a Fikret di lasciare il paese e di mettersi in contatto con Cukurova.

Terra Amara, trame: Zuleyha chiede aiuto a Mehmet

Date le notizie terribili che arriveranno da Beirut, Zuleyha sceglierà quindi di agire a carte scoperte con “Mehmet” e gli chiederà di spingersi fino a lì per andare a recuperare Fikret e Çetin, sul posto per indagare proprio sulla sua identità. “Mehmet” a quel punto si mostrerà amareggiato con Zuleyha per aver dubitato di lui, poiché per un motivo ancora ignoto non potrà confessarle di essere Hakan come invece vorrebbe, ma non esiterà a fare i bagagli per recarsi in Libano, dove avrà modo di recuperare i due “dispersi”.

Entrando nello specifico, “Kara” salverà di fatto la vita di Fikret, che verrà ferito ad una spalla nel bel mezzo di una sparatoria e sarà riverso a terra proprio mentre Hakan arriverà in mezzo alla guerriglia con un fuoristrada. Un salvataggio che darà il via ad un nuovo mistero…

Terra Amara, spoiler: Fikret e Çetin tacciono su Hakan

Possiamo infatti anticiparvi che, una volta che rimetteranno piede a Cukurova, né Cetin e né tanto meno Fikret riveleranno a Zuleyha che “Mehmet” è Hakan Gümüşoğlu e le assicureranno che può stare completamente tranquilla sulla sincerità dell’uomo. Confortata da queste parole, Zuleyha riprenderà dunque i preparativi del suo matrimonio con “Kara”, certa che di lì a poco potrà tornare ad essere felice al suo fianco.

Tuttavia, i telespettatori dovranno domandarsi per quale ragione i due uomini avranno taciuto su Hakan. Soltanto per un debito verso di lui oppure ci sarà sotto dell’altro? Queste domande troveranno presto una risposta anche perché la verità, ve lo diciamo sin da ora, verrà fuori a breve… Seguici su Instagram.