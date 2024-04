Endless love 6 aprile 2024, trama puntata: Kemal vuole la villa, Emir non ci sta!

Anticipazioni puntata Endless love di sabato 6 aprile 2024

La famiglia scopre le “trame nascoste” di Zeynep: Fehime, infatti, ha ricevuto a casa una copia del contratto che la giovane ha firmato con l’agenzia per attori, attrici e modelle. Il padre la minaccia: “Ti faccio interrompere gli studi!”. Tarik dice ai genitori che Zeynep il giorno precedente la stessa Zeynep è stata fermata il giorno prima dalla polizia insieme a Ozan. Non avendo quest’ultimo la patente, vengono condotti al posto di polizia, dove sono giunti intanto anche Vildan, Nihan, Emir e Kemal. Huseyin se la prende con Kemal per aver taciuto sulla questione e per aver tradito la fiducia della sua famiglia. Kemal va via di casa e si fa ospitare da Salih. Emir dona un secondo anello a Nihan, chiedendole per la seconda volta di sposarlo per la seconda volta, fare: l’uomo intende fare una seconda cerimonia ed è sempre più intenzionato ad acquistare la casa che interessa anche ad Emir. Ma avrà una brutta sorpresa…

Il venditore comunica a Emir che un'altra persona ha fatto un'offerta migliore: Kemal Soydere. Emir a quel punto inizia una folle gara al rialzo per aggiudicarsi la villa. Leyla, decisa a non lasciarsi portare via la casa dove vive fin dall'infanzia, affronta personalmente Vildan e Onder. Vildan, nonostante il fatto che il marito vorrebbe rinunciare, è anche lei determinata a non mollare: la casa è anche sua e ha il diritto di averla. Kemal viene avvicinato da un operaio che lavora per Emir; l'uomo gli chiede aiuto in quanto pochi mesi prima suo padre ha perso le gambe per un incidente sul lavoro. Kemal ne parla ad Emir, che però gli dice di farsi i fatti suoi…