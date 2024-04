Endless Love, anticipazioni dal 29 aprile 2024 al 4 maggio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Endless Love da lunedì 29 aprile a sabato 4 maggio 2024

Emir e Galip si incontrano a casa della madre di Emir, che giace in un letto in stato di incoscienza da 25 anni. Galip si rifiuta di restituire le chiavette USB a suo figlio, dicendogli che userà ogni mezzo a sua disposizione per trovare la persona che lo sta ricattando. Kemal osserva da lontano la scena tra i due e dichiara a Nihan, con cui è al telefono, di essere determinato a impossessarsi delle chiavette nelle mani di Galip, per scoprire la verità sulla terribile notte che ha cambiato per sempre le loro vite. Si reca dunque in un quartiere poco raccomandabile e chiede, per concludere questa operazione, l’aiuto di Zehir. L’uomo, inizialmente riluttante, accetta di aiutarlo e si apposta vicino a casa di Galip. Zeynep dichiara ai suoi genitori di non amare Salih e di non volersi sposare. Kemal si reca dalla sua famiglia per capire le ragioni di questa scelta. La ragazza è irremovibile.

Kemal sospetta che ci sia un altro uomo nella vita di Zeynep, ma lei nega. C’è uno scontro acceso tra Kemal e Tarik, durante il quale quest’ultimo chiede al fratello di farsi da parte e lasciare che sia lui ad occuparsi di Zeynep. La ragazza, nel frattempo, telefona di nascosto ad Emir. Nihan vede squillare il telefono con il suo nome e affronta il marito, intimandogli di lasciare in pace Zeynep. Gli racconta inoltre di essere a conoscenza delle minacce ricevute dall’uomo e pretende di visionare le immagini che tengono lui e la sua intera famiglia sotto scacco. Mentre Kemal si gode la momentanea vittoria su Emir, quest’ultimo – dopo aver sedotto la sorella di Kemal e aver assunto il fratello – è pronto per riprendere il suo posto nella società.

Galip consiglia a suo figlio di pazientare perché verrà il suo momento. Kemal, nel frattempo, sta tramando qualcosa contro di lui con con la complicità di Zehir. Nel frattempo Nihan ha un confronto con Zeynep, convinta che lei frequenti Emir, e la mette in guardia dalla pericolosità dell’uomo. Tarik, durante una passeggiata con Banu, da cui è molto attratto, incontra Kemal, che in quell’occasione scopre che lui sta lavorando per Emir. Ne scaturisce un’accesa discussione.

Salih eè distrutto perché Zeyep non vuole più saperne di lui. Parlando con Onder del suo incidente, Kemal gli chiede se anche lui non abbia il sospetto che sia stato un brutto tiro di Emir. Per proteggere sua figlia dalle ire del marito, Onder intima a Kemal di non mettere in giro simili sospetti. Ma Kemal, proprio perché vuole proteggere Nihan, consiglia a Onder di riflettere sulle sue parole e su quanto gli è capitato. Emir promette a Zeynep di eliminare tutti gli ostacoli che impediscono loro di stare insieme. Durante un incontro di lavoro in un ristorante, Hakki conferma a Kemal la fiducia che ha riposto in lui, esprimendo un giudizio negativo su Emir. Raggiunti da Asu, Hakki affida a lei e a Kemal la direzione della compagnia. Intanto Nihan, infuriata dopo aver visto di nuovo Emir con Zeynep, decide di sparire per qualche ora, scatenando le ire di Emir che la va a cercare a casa di Kemal, ma senza successo. Tornato a casa, lo aspettano altre sorprese.