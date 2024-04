Endless Love anticipazioni: Nihan confessa a Kemal la verità su Ozan

Tempo di rivelazioni per Nihan Sezin (Neslihan Atagül) nelle prossime puntate italiane di Endless Love. Appena scoprirà che Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor) è sua zia, la nostra protagonista si sentirà infatti “tradita” dai genitori Önder (Kürşat Alnıaçık) e Vildan (Neşe Baykent) e troverà rifugio nelle braccia di Kemal Soydere (Burak Ozcivit). Un momento che farà da apripista ad una rivelazione importante, visto che la donna confiderà al suo amato con quale ricatto Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu) l’ha convinta a sposarlo…

Endless Love, news: ecco come Nihan scoprirà la verità

Già sapete che Nihan scoprirà la verità su Leyla quando sentirà per caso un dialogo tra Emir e i suoi genitori. A quel punto, distrutta per il particolare importantissimo che le è stato nascosto, la Sezin andrà proprio dalla zia in cerca di spiegazioni. Leyla non si tirerà dunque indietro e le parlerà della sua relazione con Önder, interrotta nel giorno del loro matrimonio quando ha scoperto che Vildan aspettava dall’uomo sia lei e sia il fratello gemello Ozan (Barış Alpaykut).

Confusa perché in quegli istanti capirà che anche il padre le ha sempre mentito, Nihan inizierà quindi a vagare per Istanbul senza una meta vera e propria, finché non deciderà di andare da Kemal in cerca del suo conforto.

Endless Love, spoiler: Nihan confessa a Kemal la verità su Ozan

A quel punto, dopo che gli avrà raccontato come si sente in seguito alla scoperta del legame di parentela con Leyla, Nihan ritornerà sui filmati della videosorveglianza estorti qualche giorno prima da Kemal al marito Emir e, decidendo di fidarsi, confesserà al suo ex che quei video potevano dimostrare che Ozan è un assassino.

Stupito, Kemal chiederà a Nihan di andare più in fondo con le sue spiegazioni e apprenderà che Ozan si è macchiato dell’omicidio di una prostituta, poi insabbiato da Emir (che in cambio ha costretto Nihan a sposarlo per mantenere il silenzio). Una versione della storia che non convincerà del tutto Kemal, anche se Nihan si rifiuterà di scavare più a fondo per evitare di creare dei problemi al gemello…

Endless Love, trame: Kemal vuole indagare su Ozan ma…

Nonostante il rifiuto, Kemal cercherà di far cambiare idea a Nihan, che nel frattempo riceverà una richiesta da Ozan, ossia quella di conoscere Leyla. Un incontro, quella tra la zia e il nipote, che avverrà in una circostanza del tutto particolare: Emir infatti avrà scagliato tutta la stampa sotto casa di Leyla, circondata da diversi giornalisti in cerca di informazioni sul perché Vildan abbia nascosto la parentela con lei.

Fin dai primi attimi, sarà però chiaro che Ozan non è realmente disposto a conoscere Leyla per ciò che è. Non a caso si mostrerà decisamente schivo nei suoi riguardi e dirà a Nihan che non si fida affatto di lei perché, dal suo punto di vista, è troppo affettuosa. Col passare del tempo, Leyla conquisterà anche Ozan con la sua dolcezza e lealtà oppure il giovane continuerà a mantenere le distanze? Seguici su Instagram.